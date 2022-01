Les 8 meilleures applications pour apprendre à dessiner des anime et des mangas

Ce sont les meilleures applications pour apprendre à dessiner facilement et rapidement des anime et des mangas que vous pouvez télécharger sur Android.

Découvrez quelles sont les meilleures applications pour apprendre à dessiner facilement et rapidement des animes et des mangas que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android et pratiquer où et quand vous le souhaitez.

Le manga et l’anime sont deux formes d’expression artistique originaires du Japon et qui comptent des millions d’adeptes à travers le monde. Au-delà de la langue et des frontières, c’est un style de divertissement qui captive aussi bien les locaux que les étrangers.

Nous devons être très clairs sur le fait que peu importe à quel point ces styles sont similaires, ce sont deux formats totalement différents. Le manga est la version physique présentée sous forme de bandes dessinées, de bandes dessinées ou de bandes dessinées. De plus, ceux-ci peuvent avoir des histoires réelles ou fictives et couvrir différents âges, sexes, religions, idéologies et goûts.

L’anime est la version animée dans laquelle cette histoire est présentée, comprise comme des dessins animés ou des courts métrages d’animation, sans oublier qu’ils se caractérisent par toujours avoir un élément musical qui prédomine avec le contenu narratif et graphique.

Maintenant que vous avez bien compris la différence entre les deux concepts, au moins dans les grandes lignes, nous pouvons passer à la partie graphique. Ces expressions artistiques se différencient rapidement du reste par leur technique de dessin particulière.

Bien qu’ils aient une relation assez étroite dans le style de leurs intrigues, le manga est généralement en noir et blanc en raison de sa reproduction extensive, tandis que l’anime est plus coloré et avec des décors saisissants qui cherchent à captiver le public.

Meilleures applications pour apprendre à dessiner des anime et des mangas sur Android gratuitement

Quomodo Dessiner Anime

Comment dessiner un anime par Zerojeck

Dessiner l’anime étape par étape

Nous dessinons

Comment dessiner Anime Ultra Instinct

iDraw : Tutoriels d’animation et comment dessiner des animations

« Comment dessiner un anime » par gmzcreators

tutoriel de dessin animé

Dans tous les cas, si vous voulez commencer dans ce monde et démontrer vos talents artistiques, nous vous laissons une sélection de 8 applications pour apprendre à dessiner des anime et des mangas qui vous aideront à comprendre les concepts de base, à améliorer votre technique et à obtenir des résultats incroyables. .

Quomodo Dessiner Anime

La première des applications est Quomodo Draw Anime. Cet outil contient plus de 5 000 tutoriels où vous pouvez apprendre à dessiner des mangas et des anime, partager vos créations avec d’autres membres de la communauté et vous connecter avec plus de personnes qui partagent vos goûts.

Découvrez les techniques utilisées par les professionnels pour dessiner des personnages, des animaux, des bâtiments, des véhicules et bien plus encore. Cette application dispose de tous les outils et ressources graphiques dont vous avez besoin pour commencer vos premiers coups sur une toile numérique.

Comment dessiner un anime par Zerojeck

How to Draw Anime by Zerojeck est l’une des meilleures applications pour apprendre à dessiner des anime et des mangas que vous pouvez télécharger. Il propose un large catalogue de didacticiels étape par étape, parfaits pour les artistes débutants ou expérimentés.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également une section où vous pouvez colorier différents personnages populaires de la culture manga et anime tels que Naruto, Pokémon, Dragon Ball, One Piece ou Dragon Ball. Mieux encore, il fonctionne hors ligne et est totalement gratuit sur le Play Store.

Dessiner l’anime étape par étape

Comme son nom l’indique, Draw anime step by step est une application dans laquelle tu obtiendras les connaissances et les techniques nécessaires pour mettre tes idées sur papier avec ces styles graphiques.

Apprenez à dessiner des parties du corps, des visages, des poses, des perspectives et des mouvements de manière simple et amusante. Bien qu’il s’agisse d’un outil conçu principalement pour les débutants, il est très complet et convivial avec lequel vous pouvez faire vos premiers pas.

Nous dessinons

WeDraw est une excellente alternative si vous recherchez des applications pour apprendre à dessiner des anime et des mangas à partir de zéro. Cette application vous apporte toutes les connaissances nécessaires pour réaliser facilement vos premiers coups de pinceau tout en vous amusant à le faire.

Apprenez à dessiner les personnages les plus populaires de la culture manga et anime, des animaux, des véhicules, des figurines et plus encore. De plus, vous pouvez utiliser cette application hors ligne, parfaite pour l’emporter n’importe où et vous entraîner à tout moment.

Comment dessiner Anime Ultra Instinct

Comment dessiner Anime Ultra Instinct a non seulement un grand nom, inspiré par l’un des dessins animés les plus emblématiques de ces dernières années, mais il est à la hauteur de son contenu incroyable pour ceux qui veulent commencer dans ce monde.

Il vous propose les notions de base de l’anatomie pour dessiner correctement les parties du corps et les mouvements. De la même manière, vous pourrez colorier des personnages emblématiques de Dragon Ball et les utiliser comme référence pour améliorer votre technique et créer vos propres copies.

iDraw : Tutoriels d’animation et comment dessiner des animations

S’il y a quelque chose qui caractérise iDraw: Anime Tutorials & How to Draw Anime et qui le différencie des autres applications pour apprendre à dessiner des anime et des mangas, c’est sa facilité d’utilisation, où tu peux apprendre à partir de zéro et à ton propre rythme.

Il possède une vaste bibliothèque de personnages d’anime populaires, des tutoriels de dessin réalisés par des professionnels et des guides qui rendront votre expérience d’apprentissage confortable, facile et amusante.

« Comment dessiner un anime » par gmzcreators

C’est une application très simple mais fonctionnelle qui vous aidera à améliorer votre technique lors du dessin d’anime et de manga. Ses guides étape par étape sont parfaits pour apprendre à représenter correctement les corps et les expressions des personnages, ce qui est essentiel dans ce type d’illustration.

Cette application vous apprend à faire un croquis, à marquer des lignes d’expression, des ombres, des traits expressifs et à définir les détails du dessin. Est-ce que tu veux quelque chose de plus? Il est totalement gratuit et fonctionne hors ligne, parfait pour l’emporter partout sur votre mobile.

tutoriel de dessin animé

La dernière de nos applications pour apprendre à dessiner des anime et des mangas est Anime Drawing Tutorial. Comme son nom l’indique, vous saurez dessiner correctement des visages et des corps à partir de formes géométriques simples telles que des cubes, des cônes, des cylindres et des sphères.

Si quelque chose différencie cette application des autres sur cette liste, c’est que de nombreuses techniques sont axées sur l’obtention de résultats réalistes, l’obtention d’une meilleure esthétique et qualité dans chaque illustration. Sans aucun doute, l’une des options les plus complètes et amusantes.

Avec toutes ces applications pour apprendre à dessiner des anime et des mangas vous aurez toutes les connaissances pour repartir de zéro ou simplement améliorer votre technique avec de la pratique. Dans tous les cas, essayez-les et profitez-en, puis parlez-nous de votre expérience.

