Les 8 meilleures applications pour le Xiaomi Pad 5

Si vous avez un Xiaomi Pad 5 et que vous recherchez des applications utiles, jetez un œil à cette liste d’options.

Améliorez votre productivité au bureau ou dans vos cours avec ces 8 applications pour Xiaomi Pad 5 que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Play Store.

Si vous recherchez une tablette Android qui vous offre qualité, puissance et confort, le Xiaomi Pad 5 est l’une des meilleures options que vous puissiez trouver aujourd’hui. Un appareil qui ne déçoit sous aucun aspect et qui est parfait pour vos journées au bureau, vos études ou pour vos divertissements.

Au-delà de ses fonctionnalités incroyables, nous souhaitons aujourd’hui nous concentrer sur certains outils qui vous aideront à en tirer le meilleur parti dans toutes les situations. Pour cette raison, vous ne pouvez pas manquer notre collection des 8 meilleures applications gratuites pour le Xiaomi Pad 5 que vous devriez essayer dès maintenant.

Ce sont les meilleures applications pour le Xiaomi Pad 5

carnet de croquis

Application de numérisation Notebloc

Google Docs

Éditeur de photos Photoshop Express

Todoist : liste de tâches

Google Keep : notes et listes

pixlr

Lecteur Moon+

Photographie, créativité, bureautique et productivité sont quelques-unes des catégories d’applications présentes dans ce top. Sans plus tarder, apprenons à connaître chacun de ces outils en profondeur.

carnet de croquis

Si vous êtes passionné de dessin, d’illustration ou de peinture, Sketchbook vous permet d’emporter une toile vierge partout où vous allez. Avec cette application, vous pouvez libérer votre imagination et créer des œuvres d’art authentiques en quelques secondes à partir de votre Xiaomi Pad 5.

C’est une alternative très complète qui possède tous les outils nécessaires pour mettre en valeur votre côté artistique, une interface simple et conviviale qui vous invite à créer et la possibilité de partager votre art avec ceux que vous voulez le plus.

Application Notebloc Scanner – Numérisez des documents gratuitement

Avez-vous besoin de transférer vos documents, reçus, notes ou dessins du papier vers le numérique ? Notebloc Scanner App est l’un des scanners les plus puissants que vous pouvez trouver pour Android et l’une des options les plus complètes qui se distingue par diverses fonctions que vous allez adorer.

Numérisez des documents individuellement ou sur plusieurs pages consécutives sans filigrane, convertissez des fichiers au format PDF, organisez vos documents dans des dossiers, modifiez des fichiers PDF et bien plus encore depuis votre Xiaomi Pad 5 instantanément.

Google Docs

L’application Google Docs est l’un des outils les plus puissants et les plus pratiques pour créer et modifier gratuitement des documents en ligne. Si vous cherchez une alternative à Word, c’est celle-ci.

Créez, modifiez et partagez des documents en ligne, accédez à vos fichiers hors ligne, synchronisez votre compte Google et sauvegardez tous vos documents sur Google Drive pour les utiliser quand vous en avez besoin depuis n’importe quel appareil et exportez-les dans plusieurs formats quand vous en avez besoin. C’est une application qui ne peut manquer sur aucun appareil Android.

photoshop express

Photoshop Express est l’une des meilleures applications pour le Xiaomi Pad 5 dans laquelle vous pouvez éditer vos photos rapidement et facilement, en profitant au maximum de son incroyable écran.

Avec une grande variété d’outils pour éditer des images, ajouter des effets, des textes, améliorer la couleur, créer des collages et faire passer vos photos au niveau supérieur. Le meilleur de tous, c’est totalement gratuit et fonctionne hors ligne.

Todoist : liste de tâches

Si vous faites partie de ces personnes qui oublient quoi faire, Todoist est l’outil idéal pour améliorer votre productivité et ne rien négliger. Ce gestionnaire de tâches est simple, mais très puissant et vous aidera à accomplir tout ce que vous entreprenez de faire au cours de vos journées.

Prenez des notes, créez des rappels, priorisez vos tâches, créez et organisez des projets avec la méthode Kanban, collaborez avec d’autres, liez votre compte Google et Slack (entre autres), compatible avec Alexa et bien plus encore. En bref, une application parfaite pour maximiser votre productivité.

Google Keep

Qui a dit que prendre des notes était ennuyeux et monotone ? Avec Google Keep, vous aurez plus qu’un simple bloc-notes à portée de main, c’est un puissant outil de productivité avec un fonctionnement simple, une esthétique minimaliste et une grande polyvalence.

Créez, modifiez et organisez vos notes, prenez des notes rapidement et synchronisez-les avec votre compte Google pour y accéder quand et où vous voulez, faites une liste de tâches, invitez d’autres utilisateurs à collaborer sur vos notes, joignez des fichiers et partagez-les en quelques secondes. Tu veux plus? Il fonctionne hors ligne et vous pouvez personnaliser vos notes avec des designs amusants pour lui donner une touche plus amusante.

pixlr

Pixlr est un éditeur de photos mobile puissant et très complet avec lequel vous pouvez améliorer vos images directement sur votre tablette et obtenir des résultats professionnels sans trop d’efforts.

Créez des collages, retouchez la couleur de l’image, appliquez des filtres et des effets, corrigez les défauts des yeux rouges, blanchissez les dents ou améliorez simplement vos selfies pour leur donner un meilleur aspect. C’est totalement gratuit et surtout, cela fonctionne sans connexion Internet.

Lecteur Moon+

Pour les fans de lecture, Moon + Reader est un lecteur de livres numériques puissant et polyvalent qui a des fonctions très attrayantes, c’est pourquoi il est devenu l’un des principaux outils qui ne pouvaient pas manquer à cette application top pour le Xiaomi Pad 5.

Grande compatibilité de format, interface personnalisable pour une meilleure expérience de visionnage de contenu adaptée à vos besoins, mode jour et nuit, fonctions de défilement automatique, réglage de la luminosité et bien plus encore. L’un des meilleurs lecteurs de livres sur Android et gratuit.

Maintenant que vous connaissez toutes ces applications étonnantes pour le Xiaomi Pad 5, il est temps de les essayer et de tirer le meilleur parti de l’une des meilleures tablettes Android d’aujourd’hui.

