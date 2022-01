Les 8 meilleurs sites Web pour vendre des photos en ligne

Si vous aimez capter des images sous l’objectif de votre appareil photo, c’est le moment de mettre à profit votre talent avec ces 8 sites internet pour vendre des photos en ligne

Profitez de votre œil d’artiste, faites-vous connaître et profitez au passage d’un espace au grand bénéfice des artistes photographes amateurs et professionnels, grâce à cette liste des 8 meilleurs sites internet pour vendre des photos en ligne.

La photographie est un art qui demande de la patience, de la discipline et une large vision du monde. De plus, il offre une grande variété d’interprétations lors de l’appréciation de l’image capturée.

Pour cette raison, de nombreux professionnels et amateurs ont consacré une partie de leur vie à vivre de la photographie. Si vous débutez et que vous voulez savoir comment faire du profit, n’hésitez pas à consulter ces pages web pour vendre des photos en ligne.

Les 8 meilleures applications pour vendre des photos sur Internet

Alamy

trapu

Adobe Stock

Depositphotos

pixieset

Vingt20

123rf

le temps des rêves

Ci-dessous, vous pouvez voir ces listes de sites Web pour les fans, les étudiants et les professionnels de l’art photographique. Avec eux, vous pouvez recevoir une rémunération et des conseils pour être meilleur.

Alamy

Il s’agit d’une agence de photographie britannique fondée il y a plus de 20 ans. Sa fonction est de fournir à différentes marques ou personnes intéressées une grande variété de contenus audiovisuels, photographiques et autres supports d’images fournis par des photographes indépendants. Sur leur site Web, vous pouvez télécharger vos photos et commencer à gagner une commission sur la vente du matériel.

De plus, Alamy soutient l’étude de la photographie et récompense les étudiants en récompensant 100 % de la vente de photographies prises par les étudiants.

trapu

Cette coopérative, également d’origine britannique, est chargée de compiler et de diffuser des contenus d’images totalement libres de droits. Il se concentre sur un style organisé qui leur permet d’obtenir un contenu totalement authentique et très utile.

Ce qui caractérise Socksy, ou également connu sous le nom de Stocksy United ou Stocksy United Photography, c’est qu’étant une coopérative appartenant à des artistes, elle se concentre sur les artistes indépendants recevant entre 50% et 75% du paiement pour le matériel fourni.

Adobe Stock

Fondée en Californie, États-Unis. Adobe est un progiciel complet avec tous les outils nécessaires pour les professionnels de la photographie. Sur sa plateforme de stock, vous pouvez partager le contenu de votre travail, car c’est un espace où il y a beaucoup de demande de contenu lié à l’actualité, aux portraits, à la technologie, à la médecine et à d’autres sujets, qui peuvent être vus à travers des images et des vidéos originales.

Si vous avez des photographies, des clips vidéo ou des graphiques vectoriels de haute qualité pour lesquels tous les droits sont réservés, vous pouvez les vendre via ce support et même conserver le droit d’auteur à tout moment. De cette façon, vous obtiendrez jusqu’à 33 % de droits d’auteur par vente.

Depositphotos

Cette plate-forme virtuelle d’origine ukrainienne et avec 6 bureaux répartis dans le monde entier, est un excellent fournisseur de contenu photographique, de clips vidéo et de musique.

Pour faire partie de leur équipe, vous n’aurez qu’à vous inscrire gratuitement sur leur plateforme, avec celle-ci vous devrez passer un petit test démonstratif en partageant quelques-uns de vos meilleurs travaux. Si vous réussissez le test, vous serez prêt à partager le contenu de votre choix.

Mieux encore, avec chaque photographie vendue, vous pouvez gagner environ 0,25 $ jusqu’à 33,82 $ et via des vidéos entre 3,83 $ et 64,22 $. Qu’en penses-tu?

pixieset

Pixieset est une plateforme qui a vu le jour dans la partie centrale de Vancouver en 2013. Elle a été conçue et pensée par et pour des photographes du monde entier. Dans cet espace web, vous pouvez partager votre travail artistique et l’offrir au prix que vous jugez le plus juste, sans commission sur les ventes.

De plus, vous pourrez suivre votre travail et capter l’attention de grands artistes et compagnies. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez développer votre travail via des partenaires intégrés ou via votre propre laboratoire, la décision vous appartient et vous seul aurez le contrôle.

Vingt20

Twenty20 est un marché photographique originaire et également situé en Californie, aux États-Unis. Avec une vaste bibliothèque d’images libres de droits, où vous pouvez vendre votre contenu ou acheter dans une vaste galerie de photos originales en ligne pour le développement de votre publicité.

Mieux encore, n’importe qui peut s’inscrire gratuitement et commencer à gagner de l’argent en vendant les droits d’utilisation de ses images.

123rf

Cette société fondée en 2005 se consacre à l’acquisition d’un contenu complet et original de haute qualité, à la fois en images, vidéo, photos, audio, icônes et vecteurs développés par des personnes indépendantes. Le contenu est distribué par un groupe de 350 travailleurs à travers le monde, qui sont à leur tour responsables de leur commercialisation.

Une fois que vous faites partie de cette plateforme, vous pourrez gagner de l’argent pour chaque commission reçue pour la vente de votre contenu, vous pourrez également choisir le niveau d’engagement que vous souhaitez, si vous souhaitez être un collaborateur exclusif ou non .

le temps des rêves

Pour terminer cette liste des meilleurs sites Web pour vendre des photos en ligne, nous avons Dreamstime, une entreprise avec plus de 20 ans sur le marché de la photographie. Il se charge de fournir un contenu original de photographies, vidéos et audios grâce à des collaborateurs indépendants.

Pour commencer à vendre votre contenu et gagner de l’argent en ligne, il vous suffit de vous inscrire sur leur plateforme et de répondre à certains critères et exigences indiqués par la plateforme.

Le montant des revenus dépendra de votre contenu et bien sûr si vous êtes un utilisateur exclusif ou non. Pour une image, un collaborateur recevra 25 %, tandis qu’un utilisateur exclusif peut obtenir jusqu’à 27,5 % de bénéfices. Et quel que soit votre rang, pour chaque augmentation approuvée, vous recevrez un bonus de 0,20 $.

Comme vous le verrez, il ne sera plus nécessaire de se rendre dans un studio ou une entreprise pour vivre de la photographie. Avec cette sélection de pages web pour vendre des photos en ligne, vous pouvez réaliser des bénéfices et faire ressortir votre talent.

Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à jeter un œil à comment gagner de l'argent avec Instagram, même si vous n'êtes pas un influenceur, ou mieux encore, découvrez comment convertir vos publications Instagram en NFT et gagner de l'argent avec.

