10 nouveaux jeux de ces dernières semaines que vous devriez essayer

Renouvelez votre catalogue de jeux avec ces 10 nouveaux titres arrivés récemment sur Google Play.

Maintenant que Noël et les soldes sont passés et que nous sommes déjà au milieu du week-end, nous imaginons que vous aurez plus de temps pour essayer de nouveaux jeux sur votre mobile Android et pour cette raison, nous vous apportons les 10 meilleurs nouveaux jeux qui ont est arrivé ces dernières semaines sur le Google Play Store.

Dans cette sélection, vous pourrez trouver des jeux gratuits et payants vraiment divertissants et addictifs, comme ChocoboGP’, le nouveau jeu mobile de Square Enix, dont nous vous avons déjà parlé récemment, Quest Hunter, un jeu d’action bien connu RPG qui vient de débarquer sur Android, Zed Blade, le dernier titre remasterisé de la mythique console Neo Geo, ou encore Clash of Beasts : Tower Defense, le dernier jeu de stratégie pour plateformes mobiles d’Ubisoft.

ChocoboGP’

ChocoboGP’ est un jeu de course simple et divertissant dans lequel vous devez emmener Chocobo et Atla le moguri jusqu’à la ligne d’arrivée avec un patin motorisé et obtenir le plus de trésors possible.

ChocoboGP’ est le premier jeu Square Enix pour Android totalement gratuit, car il n’a pas de publicités ni d’achats intégrés.

La tourmente

Turmoil est un jeu de simulation d’entreprise inspiré de la ruée vers le pétrole du 19ème siècle aux États-Unis dans lequel vous devrez devenir un homme d’affaires pétrolier prospère luttant contre la montre et contre vos rivaux.

Turmoil est un jeu gratuit avec des publicités et des achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Chasseur de quête

Quest Hunter est un jeu de rôle d’action isométrique assez populaire sur consoles et PC qui vient d’arriver sur Android qui vous propose une campagne de 14 heures dans laquelle vous devrez trouver des trésors et révéler des secrets, résoudre des énigmes et vaincre vos ennemis en vous équipant votre personnage et l’amélioration de leurs compétences.

Quest Hunter est un jeu totalement gratuit avec un seul achat intégré de 9,49 euros à travers lequel vous pourrez débloquer tout le contenu de ce titre.

Code cubique

Cubi Code est un jeu de puzzle logique 3D addictif dans lequel vous devez déplacer, pousser et amener une série de cubes au bon endroit pour passer au niveau suivant.

Cubi Code est un jeu indépendant gratuit, financé par la publicité et à achat intégré, créé par un seul développeur qui vous procurera des heures et des heures de plaisir.

diable pont

Un autre des nouveaux titres sur Google Play que nous vous recommandons d’essayer est Heck Deck, un jeu de cartes et de tir dans lequel toutes les balles sont des cartes et le temps n’avance que lorsque vous vous déplacez. Ce jeu se compose de 5 phases pleines d’ennemis et de boss uniques que vous devez tuer pour continuer à avancer et tout au long desquelles vous obtiendrez de nouvelles cartes pour améliorer votre deck.

Si vous voulez jouer à Heck Deck, vous devrez passer à la caisse, car il s’agit d’un jeu payant qui a un prix de 2,99 euros, bien que vous ayez toujours la possibilité de payer ce montant en échangeant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant cela tu expires

ZED LAME ACA NEOGEO

Zed Blade est le dernier titre que SNK a publié sur Google Play, un jeu de tir à défilement horizontal dans lequel vous devrez équiper votre flotte d’avions de toutes sortes d’armes pour vaincre vos ennemis.

Zed Blade ACA Neo Geo est un jeu payant sans publicité ni achats in-app qui est au prix de 3,99 euros.

Planter vers le bas

Plant Down est un jeu de plate-forme simple, car pour y jouer, vous n’avez besoin que de deux boutons tactiles, qui ont trois niveaux de difficulté, que vous pouvez ajuster en fonction de vos compétences. Il s’agit d’un jeu court, car vous pouvez le terminer en 20 minutes avec le réglage de difficulté le plus simple, mais vous avez toujours la possibilité d’augmenter la difficulté au maximum, auquel cas la durée du jeu sera étendue à 60 minutes.

Si vous voulez jouer à Plant Down, vous devrez passer à la caisse, même si vous n’aurez qu’à payer 0,99 euros pour profiter de ce jeu de plateforme divertissant.

Rainbow Story mondial

Le deuxième titre RPG de cette collection est Rainbow Story Global, un jeu de rôle à défilement latéral dans lequel vous devrez naviguer dans un monde ouvert pour lutter contre toutes sortes d’ennemis et de boss.

Rainbow Story Global est un jeu totalement gratuit, sans publicité, mais avec des achats intégrés allant de 1,09 euros à 109,99 euros.

Ligue des Panthéons

Un autre des jeux de rôle récemment arrivés sur Google Play et que nous avons également inclus dans cette liste est League of Pantheons, un titre dans lequel vous devrez invoquer une série de héros, créer une équipe de combat et lutter contre votre ennemis pour obtenir des ressources et de l’expérience. Ce jeu compte plus de 100 héros différents que vous pouvez invoquer et les nouveaux joueurs reçoivent un total de 200 invocations gratuites en cadeau.

League of Pantheons est un jeu gratuit sans publicité, mais avec des achats intégrés qui vous aideront à progresser plus rapidement.

Clash of Beasts : Tour de défense

Le dernier des titres de cette sélection est Clash of Beasts : Tower Defense, le nouveau jeu pour plateformes mobiles d’Ubisoft. Dans ce jeu de tower defense, vous devrez apprivoiser les bêtes les plus féroces et les utiliser pour défendre votre base contre vos ennemis.

Clash of Beasts: Tower Defense est un jeu gratuit, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct que nous laissons sous ces lignes, sans publicité et avec des achats intégrés allant de 1,09 euros à 109,99 euros.

Rubriques connexes : Jeux, Jeux Android gratuits