Ce sont les nouvelles familles mobiles les plus vendues (et non, POCO n’est pas dans le top 5)

Une étude révèle quelles ont été les familles de téléphones mobiles nouvellement créées les plus performantes depuis 2018. Attention, car les résultats réservent quelques surprises.

Samsung et Xiaomi sont les fabricants les plus populaires sur le marché de la téléphonie mobile Android, mais il existe d’autres marques qui ont poussé très fort. Des noms comme OPPO, vivo ou realme vous sont sûrement familiers, dont les smartphones rencontrent de plus en plus de succès auprès du public. Ce n’est pas quelque chose que nous inventons, indique une étude de Strategy Analytics sur les nouvelles familles mobiles les plus vendues.

Ce cabinet en charge de l’analyse de marché s’est concentré sur des données obtenues à partir de 2018. C’est sans surprise que la famille numérique realme figure en tête de cette liste, puisque ses terminaux se revendent facilement grâce à leur excellent rapport qualité-prix. Cependant, la présence de séries telles que l’OPPO Reno ou le vivo IQOO, peut-être plus inconnues sur le territoire européen, est frappante.

Ces nouvelles familles mobiles sont déjà un succès

Strategy Analystics a voulu savoir comment les nouvelles familles mobiles ont atterri depuis 2018. Cette analyse a mis en lumière des détails très intéressants, comme le fait que la série OPPO Reno est placée en première place. Depuis quatre ans, les terminaux de cette famille sont ceux qui se vendent le plus. On se souvient que l’un des derniers modèles lancés a été le OPPO Reno 6 5G, qui nous a laissé de très bonnes sensations dans l’analyse.

Très proche de cela, en deuxième place, se trouve la famille vivo IQOO, qui n’est pas à vendre en Espagne. Cependant, nous savons que leurs terminaux gaspillent la qualité, se plaçant directement parmi les meilleurs mobiles vivo. La troisième place sur cette liste appartient à la famille realme de mobiles bon marché, le realme C. Ce sont des modèles nettement inférieurs à 200 euros et s’adressent aux utilisateurs qui recherchent des téléphones de base.

Outre realme C, il existe une autre famille de l’entreprise qui a joué un rôle très important dans sa croissance remarquable ces dernières années. C’est la famille numérique de realme, qui a eu huit générations à ce jour. Ce ne serait pas étrange si nous ne tenions pas compte du fait que cette série est née à la mi-2018, donc son rythme de sortie a été incessant. Son succès est au rendez-vous, c’est la quatrième famille de création récente avec le plus de ventes.

La famille de chiffres realme accumule déjà 40 millions d’unités vendues et, sans aucun doute, c’est l’un des principaux coupables que l’entreprise a été la plus rapide de l’histoire pour atteindre 100 millions de smartphones vendus. Attention, il n’a fallu que trois ans pour l’obtenir. Au sein de cette série, les realme 5 sont les plus performants, avec 12 millions d’unités vendues à ce jour.

De retour au classement Strategy Analystics, la cinquième nouvelle famille de mobiles la plus vendue depuis 2018 est le Samsung Galaxy M. Ses modèles se caractérisent principalement par des designs jeunes et de grandes batteries, sans laisser le reste des sections abandonnées. La série POCO de Xiaomi est reléguée à la huitième place, dont on attendait un plus grand succès après le lancement de grands terminaux tels que le POCO F3 5G ou le POCO X3 Pro.

Sujets apparentés : Téléphones portables, Téléphones portables chinois

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.