Ainsi, vous pouvez ramener le mythique "gouttes" de votre mobile Android

Nous vous expliquons, étape par étape, comment vous pouvez récupérer les mythiques emojis jaunes.

Les emojis sont devenus une forme de communication en soi et, pour cette raison, de nouveaux emojis ne cessent d’apparaître qui nous permettent d’exprimer nos sentiments de la manière la plus fidèle possible sans avoir besoin d’écrire un texte, bien que dans la plupart des cas, nous combinons généralement les deux types de communications.

Si nous regardons en arrière, les emojis qui occupaient les écrans de nos mobiles il y a quelques années étaient les « blobs », un ensemble de visages jaunes amicaux qui vous manquent probablement encore aujourd’hui.

C’est pourquoi maintenant, nous sommes ici pour vous dire comment vous pouvez ramener ces « blobs » mythiques sur votre smartphone Android.

La première étape consiste à installer Gboard, le clavier de Google sur votre mobile Android

Il existe plusieurs façons de récupérer la magie des « blobs », mais la plus directe et la plus simple de toutes consiste à utiliser le clavier officiel de Google pour Android, Gboard.

83 combinaisons d’emojis déjantés que vous pouvez faire sur votre mobile avec le clavier Google

Pour cette raison, la première étape à suivre pour ramener les « blobs » consiste à installer Gboard sur votre appareil mobile et à le définir comme clavier par défaut, tant qu’il ne s’agit pas d’un Google Pixel, car les smartphones Google sont déjà livrés avec votre clavier préinstallé et défini par défaut.

Une fois cela fait, vous n’aurez plus qu’à utiliser le clavier de Google pour avoir à nouveau à disposition les mythiques « blobs », chose que vous pourrez faire grâce à deux méthodes simples, que nous détaillerons plus bas.

Ajouter quelques packs d’stickers spécifiques à Gboard

La première méthode pour ramener les « blobs » sur votre mobile Android consiste à installer quelques packs d’stickers spécifiques dans l’application Gboard.

Pour mener à bien cette tâche, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Gboard et cliquez sur le bouton emoji situé sur le côté gauche de la barre supérieure de l’application

Une fois dans cette section, cliquez sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve au même endroit que le précédent

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez deux packs d’stickers appelés « Les blobs sont de retour » et « Vive les visages »

Enfin, cliquez sur le bouton Ajouter dans chacun d’eux et ils apparaîtront dans votre catalogue de stickers

Une autre façon d’ajouter ces stickers à Gboard consiste à appuyer sur le bouton de recherche dans la section emoji du clavier Google et à taper, par exemple, blob en colère, car, de cette manière, tous les stickers correspondant à cette description apparaîtront.

Chacun de ces packs d’stickers contient 24 stickers animés qui seront affichés sous forme de GIF dans les applications prenant en charge cette fonctionnalité, telles que WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter ou Linkedin.

Utiliser les combinaisons d’emoji Gboard

La deuxième façon de « ressusciter » les emojis de taches jaunes consiste à utiliser une fonctionnalité Gboard appelée Emoji Kitchen qui vous permettra de créer des combinaisons de deux emojis sous la forme d’un sticker.

Pour utiliser cette fonctionnalité, nous devrons d’abord l’activer dans les paramètres de Gboard en accédant à la section Emojis, stickers et GIF et en activant l’option Stickers Emoji.

Une fois cela fait, vous n’aurez qu’à combiner l’emoji ✨ avec d’autres tels que le visage de fête, le visage pensif ou le visage en colère et son « blob » correspondant apparaîtra juste en dessous de la barre d’écriture, comme vous pouvez le voir dans le captures d’écran que nous vous laissons sur ces lignes.

