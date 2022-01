Ce nouveau navigateur vous permet d’acheter, de vendre et de stocker des crypto-monnaies sur votre mobile

Crypto Browser est un nouveau navigateur Opera pour Android axé sur les crypto-monnaies et la blockchain.

A l’heure où les crypto-monnaies et la technologie blockchain sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, certains développeurs de navigateurs web mobiles comme Brave Browser, dont nous vous parlions récemment, intègrent des fonctionnalités dans leurs applications pour gérer directement nos crypto-monnaies depuis celles-ci sans avoir recours à n’importe quelle application.

En ce sens, le créateur du célèbre navigateur web Opera vient de lancer Crypto Browser, un nouveau navigateur qui vous permet d’acheter, de vendre et de stocker des crypto-monnaies sur votre mobile.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau navigateur Opera

Opera vient d’annoncer sur son blog officiel l’arrivée de la version bêta publique de Crypto Browser*, son premier navigateur web axé sur les crypto-monnaies et la blockchain, désormais disponible sur Android, Windows et MacOS.

Crypto Browser est un navigateur Web qui utilise Web3, une technologie révolutionnaire qui promeut un Internet plus décentralisé et dans laquelle les crypto-monnaies et les blockchains jouent un rôle clé, qui sont une solution décentralisée pour effectuer des transactions avec des crypto-monnaies en toute sécurité sur le net.

L’une des principales caractéristiques de Crypto Browser est un portefeuille de crypto-monnaie intégré appelé Opera Wallet qui vous permet d’effectuer toutes sortes d’opérations avec des crypto-monnaies telles que les acheter, les vendre ou les stocker. Actuellement, ce portefeuille prend en charge *quatre des crypto-monnaies les plus populaires : Ethereum, Bitcoin, Celo et Nervo, bien qu’Opera ait déjà confirmé que davantage de crypto-monnaies seront incluses à l’avenir.

En ce sens, Crypto Browser inclut un presse-papiers sécurisé pour copier et coller nos clés, afin qu’aucune application tierce n’ait accès à ces informations.

Lorsque vous ouvrez ce navigateur Web pour la première fois, vous verrez un écran d’accueil avec les icônes des pages les plus visitées et juste en dessous d’eux une section appelée Cryto Corner, dans laquelle les nouvelles les plus remarquables du monde des crypto-monnaies.

Tout comme votre navigateur standard, Crypto Browser sera également livré avec un VPN gratuit afin que vous puissiez naviguer sur Internet de manière privée et sécurisée.

Crypto Browser est une application entièrement gratuite qui, bien qu’elle soit encore en développement, est entièrement fonctionnelle et ne présente aucun bug notable. Si vous souhaitez essayer ce nouveau navigateur Opera, vous pouvez le télécharger directement à partir du lien vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

