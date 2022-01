Xiaomi a un plan pour expulser Samsung du trône des téléphones pliables

Xiaomi veut aussi jouer avec les téléphones pliables pas chers, et prépare sa propre version du Galaxy Z Flip3 pour nous surprendre par son prix.

Il est déjà connu de tous que Xiaomi est prêt à toute bataille même en dehors de l’électronique grand public, il était donc logique que le géant de Haidian travaille à élargir une liste de mobiles pliants qui, dans son cas, ne compte qu’un seul membre, le Mi MIX Fold, également confinés au marché chinois et fabriqués en séries très limitées ou presque testimoniales qui ont compliqué un succès très relatif.

Quoi qu’il en soit, Xiaomi est courageux et selon nos confrères de GizmoChina il se prépare déjà pour la prochaine itération de ses pliables, qui cette fois pariera sur nous surprendre tant en format qu’en prix avec un design de type clamshell plus similaire au Galaxy Z Flip3 et une approche grand public qui en fait « le pliable pour tous ».

Nous ne savons pas pour l’instant comment s’appellerait cet hypothétique Mi MIX qui sera présenté prochainement, bien que des croquis de brevet de Xiaomi circulent déjà sur Weibo, certains rendus créés selon ces dessins qui ont été approuvés par les autorités chinoises de la propriété intellectuelle et aussi les premières fuites sur ses caractéristiques, qui continueront de miser sur les performances même si Xiaomi veut mieux compenser ses prix.

Xiaomi veut aussi démocratiser les téléphones pliables, et bien que son MIX Fold n’ait pas quitté la Chine et ait été fabriqué de manière très limitée, ce nouveau pliable à clapet qui se trouve dans leurs cuisines semble tirer sur la ligne de flottaison du Galaxy Z Flip avec des prix bien plus contenus et un » approche « pour tous ».

10 fois plus de mobiles pliables en moins de 2 ans : la prédiction des analystes va-t-elle se réaliser ?

Ce serait le pliage économique de Xiaomi

La vérité est qu’il semble que le marché du pliage ait déjà trouvé ses deux modèles fétiches, et en attendant plus d’évolution et de révolution pour l’instant, tous les fabricants parient sur les formats de type livre et à clapet que Samsung a perfectionnés avec ses Fold et Retournez déjà trois générations différentes.

Donc, Xiaomi mettra sûrement également à jour son Mi MIX Fold, bien que le pari le plus important pour ce marché en 2022 soit un concurrent direct du Galaxy Z Flip3 le plus vendu, qui en 2021 a montré que les pliables ont un long chemin à parcourir et le design n’est pas en contradiction avec la fonctionnalité et la polyvalence de ces smartphones.

Xiaomi va continuer dans cette voie et se positionner avec un mobile design à clapet qui montre déjà ses griffes, et qui a repris les idées de Samsung pour un concept similaire avec un petit écran extérieur et une double caméra, laissant le panneau rabattable grand format pour l’intérieur .dont on ne connait toujours pas sa diagonale.

Il faudra voir comment Xiaomi affine cette charnière pour éviter le pli rebattu, car OPPO a fait de grands progrès dans ce domaine avec son Find N, et il faudra vérifier la durabilité que le géant chinois atteint pour un panneau flexible qui nous comprenons l’utilisation du verre ultra fin développé par Samsung.

Selon des rapports d’Asie, Xiaomi se concentre sur des concepts clés tels que la polyvalence, le confort, la légèreté et la subtilité de ces conceptions, recherchant sûrement le public le plus en vogue, tout comme Samsung l’a fait avec le Galaxy Z Flip depuis sa naissance. Il est donc probable qu’il sera également disponible en plusieurs couleurs et finitions, même si cela devra être confirmé.

Concernant son matériel, on sait que Xiaomi veut miser sur un prix plus attractif, même si cela ne sera pas en contradiction avec son prochain pliable disposant de composants performants, à commencer par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et un écran FHD+ avec refresh taux 120 hertz à l’intérieur.

Non seulement cela, et comme vous le verrez dans la publication Digital Chat Station, il semble qu’un appareil photo principal de 1/1,5 pouce avec une résolution allant jusqu’à 50 mégapixels soit également inclus dans le casting, sans informations pour l’instant sur une batterie qui sera sûrement être l’élément le plus compromis de ce type de mobile.

Nous serons attentifs à ce qui bouge de Haidian pour vous informer au plus vite, même si pour l’instant nous vous laisserons les dents longues si nous vous disons que Xiaomi a l’intention de le vendre entre 600 et 800 dollars dans son pays natal, ce qui laisserait prix us autour de 850 euros sûrement pour le marché européen… Intéressant, non ?

Xiaomi Mi Mix Fold : c’est le premier terminal pliable de la marque chinoise

Sujets connexes : Téléphones mobiles, Téléphones mobiles chinois, Téléphones mobiles pliables et flexibles, Xiaomi