5G, 120 Hz et Snapdragon 778G : ce Samsung Galaxy dégringole

Vous pouvez prendre l’un des Samsung Galaxy les plus recommandés grâce à cette offre de la firme coréenne elle-même. Le Samsung Galaxy A52s 5G chute à 339 euros accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le mobile de Samsung est livré avec une version premium, un panneau 120 Hz et l’un des processeurs « G » de Qualcomm. C’est un très bon achat en dessous de 350 euros et vous économisez également 100 euros.

Le smartphone de Samsung nous présente une dalle AMOLED de 6,5 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La firme coréenne sait parfaitement faire de bons écrans, on retrouve une dalle colorée et rapide. C’est peut-être le meilleur endroit pour profiter de vos films et séries préférés.

À l’intérieur, nous trouvons le Qualcomm Snapdragon 778G, une puce assez solvable que quelques smartphones ont montée au cours du dernier 2021. Dans ce cas, il est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre jusqu’à 512 Go avec des cartes microSD. Vous n’aurez pas de problèmes de performances, vous profiterez d’applications lourdes et de jeux en toute simplicité.

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED 6,5″ Full HD+ 120 Hz

4 caméras arrière

Batterie 4 500 mAh avec charge rapide 25 W

Prise jack 3,5 mm, NFC et 5G

Samsung a ajouté 4 appareils photo à l’arrière de son milieu de gamme : il intègre un appareil photo principal de 64 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un appareil photo pour le mode portrait. Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 32 mégapixels.

Le terminal coréen dispose également d’une batterie de 4 500 mAh et d’une charge rapide de 25 W, ainsi que d’une charge sans fil et d’une charge sans fil inversée. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un appareil 5G, vous pouvez donc profiter de la vitesse de connexion maximale.

