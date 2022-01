Google Traduction sur mobile commence enfin à afficher des traductions inclusives

Trois ans après son annonce, des traductions sexospécifiques arrivent sur l’application Google Translate sur iOS.

Sans aucun doute, l’une des applications Google les plus utiles dans notre vie quotidienne est son traducteur, car il nous permet de traduire rapidement et facilement des textes dans d’autres langues directement depuis le mobile.

Au cours des derniers mois, le géant américain a inclus de nouvelles fonctionnalités dans l’application Google Translate, telles que son intégration avec Google Maps ou l’amélioration de la fonctionnalité de traduction du texte des photos et des images, et maintenant nous venons d’apprendre que, L’application mobile Google Translate commence enfin à afficher des traductions inclusives.

C’est la nouvelle fonction de l’application mobile Google Traduction

Comme nous le disent les gars de XDA-Developers, trois ans après avoir annoncé l’arrivée des traductions sexospécifiques dans la version web de Google Translate, la société américaine a apporté cette fonctionnalité à l’application mobile iOS.

Comme nous l’explique Google lui-même, jusqu’à présent, l’algorithme de Google Traduction ne nous fournissait qu’une seule traduction pour chaque requête, même si la traduction pouvait avoir une forme masculine et une forme féminine, mais, désormais, grâce à cette nouvelle fonction de traductions inclusives , deux résultats seront affichés pour chaque traduction, un masculin et un féminin.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Translate nous permet de traduire des requêtes non sexistes du turc, du finnois, du persan et du hongrois vers l’anglais et également de l’anglais vers l’espagnol, ce qui est une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs de Google Translate en Espagne.

Malgré le fait que cette nouvelle fonctionnalité de Google Translate ne soit disponible, pour le moment, que sur iPhone, elle devrait arriver très prochainement sur Android, puisque le géant américain avait promis, à l’époque, que cette fonctionnalité toucherait tous les mobiles de Google Translate. applications.

