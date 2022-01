Google prépare une petite révolution dans son application de paiement

Google Pay fait face à une révolution, et les crypto-monnaies pourraient faire partie de la stratégie de l’entreprise.

Depuis plusieurs mois, Google Pay traverse un processus de transition un peu étrange. Alors que dans des pays comme l’Espagne, nous avons toujours l’ancienne version de la plateforme de paiement mobile de Google, d’autres régions, comme l’Inde ou les États-Unis, ont déjà la nouvelle version de Google Pay, beaucoup plus complète et avec un plus grand nombre de fonctions.

Mais cela pourrait bientôt changer. Un nouveau rapport de Bloomberg affirme que Google a embauché un ancien dirigeant de PayPal, Arnold Goldberg, dans le but de promouvoir sa nouvelle stratégie pour Google Pay, qui comprendrait l’adoption de nouvelles fonctionnalités telles que l’offre de services financiers liés aux crypto-monnaies.

Google Pay pourrait ajouter la prise en charge des crypto-monnaies en intégrant les services Coinbase et BitPay

Selon des informations partagées par une source proche des projets de l’entreprise, Google étudierait la possibilité d’ajouter des services financiers liés aux crypto-monnaies, en utilisant probablement la technologie de grandes entreprises du secteur telles que Coinbase ou BitPay.

De même, également de Bloomberg, ils affirment que la société a formé une division spécifique pour étudier Blockchain et d’autres technologies connexes.

Certaines rumeurs suggèrent même que Google pourrait développer sa propre crypto-monnaie, malgré le fait que la société n’ait pas commenté la question. Ce qui est clair, étant donné que Google a constitué une équipe dirigée par des cadres très renommés de l’industrie, c’est que nous pouvons nous attendre à des nouvelles liées à ces technologies dans les mois à venir.

Sujets associés : Google Apps, Google, Technologie