2021 a été une année record pour le marché des montres connectées d’occasion

L’offre de montres connectées d’occasion sur le portail Milanuncios a augmenté de 255% en 2021.

Le marché de la technologie d’occasion est plus turbulent que jamais, surtout si l’on s’en tient aux données publiées par le célèbre portail Milanuncios. Non seulement nous en extrapolons que la technologie est une catégorie d’occasion très attrayante, mais les publicités de montres connectées d’occasion ont connu une augmentation spectaculaire en 2021.

Ainsi, alors que les petites annonces de téléphonie ont augmenté de 10,4% en 2021, l’offre de montres connectées a été multipliée par trois, étant le produit qui a le plus progressé sur l’ensemble de la plateforme.

Les annonces de smartwatch utilisées ont augmenté de plus de 200 %

Selon Milanuncios, tout au long de l’année 2021, les annonces de montres connectées d’occasion ont augmenté de 255%, un pourcentage qui contraste avec les 10,4% de la rubrique téléphonie, qui comprend, outre les montres connectées, les téléphones portables, les lignes fixes ou les standards. Comme cela s’est produit avec les montres intelligentes, les produits Xiaomi ont également connu une augmentation intéressante, avec 24,6 % de publicités en plus en 2021 qu’en 2020.

Au total, la catégorie téléphone a vu 293 000 annonces publiées sur toute l’année 2021, toutes totalisant une valeur de 60 millions d’euros de produits d’occasion. En quittant le domaine des smartwatches, les mobiles Apple ont accaparé près de 70 000 de ces 293 000 annonces publiées.

5 choses à garder à l’esprit lors de l’achat d’un mobile d’occasion

Pour le reste, la technologie continue d’être l’une des parties les plus succulentes du marché de l’occasion, se classant à Milanuncios comme la troisième catégorie avec le plus de publicités, juste derrière Motor et Home and Garden. Au total, et rien qu’en 2021, le marché de la technologie d’occasion a déménagé plus de 170 millions d’euros et près d’un million d’annonces sur la plateforme bien connue. Se pourrait-il qu’à chaque fois nous nous fatiguions devant nos appareils ?

