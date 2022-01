Il y a encore de l’espoir: l’un des Xiaomi Redmi les moins chers du marché commence à se mettre à jour vers MIUI 12.5

Xiaomi met à jour l’un de ses téléphones les moins chers ces dernières années vers MIUI 12.5.

Xiaomi a publié ce qui pourrait être la dernière mise à jour du Xiaomi Redmi 7A, l’un de ses téléphones les moins chers de ces dernières années. L’appareil reçoit la version du logiciel de l’entreprise basée sur Android : MIUI 12.5.

Bien qu’une bonne partie des propriétaires de mobiles Xiaomi attendent l’arrivée de MIUI 13 sur leurs appareils, ceux qui ont encore un ancien terminal de la marque attendent toujours les versions précédentes de MIUI. Et, bien qu’il y en ait de moins en moins, des modèles comme celui-ci Redmi 7A avaient encore une version antérieure du système.

Maintenant, MIUI 12.5 peut déjà être téléchargé et installé sur certains Redmi 7A, car ils ont avancé dans le canal MIUI Updates Tracker Telegram.

MIUI 12.5 est maintenant disponible pour le Xiaomi Redmi 7A

Pour le moment, le déploiement de la mise à jour a commencé en Inde, mais il devrait bientôt être disponible dans d’autres régions du monde.

MIUI 12.5 arrive sur le Redmi 7A avec une poignée de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles que des gestes système améliorés, 20% de puissance de rendu graphique en plus, de nouveaux sons système, des animations plus fluides et bien plus encore.

La nouvelle version est en phase « bêta stable », donc l’édition définitive devrait être prête dans les prochains jours.

Il est très probable que ce soit la dernière mise à jour majeure de MIUI disponible pour le Redmi 7A. L’appareil a été lancé au milieu de 2019 avec Android 9 Pie et MIUI 10 à l’intérieur, et un an plus tard, il a reçu la mise à jour vers Android 10 avec MIUI 11.

Xiaomi officialise le calendrier des mises à jour de MIUI 13 pour tous ses mobiles

Enfin, après avoir mis à jour vers MIUI 12 il y a quelques mois, Xiaomi a décidé de publier la mise à jour vers MIUI 12.5, avec toutes les nouveautés et améliorations mentionnées ci-dessus. Il y a quelques semaines, il a été confirmé que le terminal ne recevrait pas la mise à jour vers MIUI 12.5 Enhanced, et il est très probable qu’il ne recevra pas non plus MIUI 13.

