Samsung confirme l’événement Unpacked 2022 où il présentera le nouveau Galaxy S22

Le premier Galaxy Unpacked de 2022 dans lequel le Galaxy S22 sera présenté se tiendra en février, bien que la firme coréenne n’ait pas encore révélé la date exacte.

Alors qu’il reste moins d’un mois avant que les nouveaux produits phares du géant coréen ne soient officiellement lancés pour ce 2022 et que presque tous leurs détails ont déjà été révélés, il suffit de savoir quand ils verront la lumière et en ce sens, Samsung vient de confirmer l’événement Unpacked 2022 où il présentera le nouveau Galaxy S22.

Samsung présente le Galaxy Unpacked 2022

Comme nous le disent les gars des médias spécialisés, SamMobile TM Roh, chef d’entreprise et directeur des communications mobiles chez Samsung Electronics, a publié une entrée sur le blog officiel de la firme coréenne dans laquelle il confirme que l’événement Galaxy Unpacked 2022, en lequel Le nouveau Galaxy S22 sera présenté, il aura lieu en février, bien que le responsable de Samsung n’ait pas encore révélé la date exacte.

Vous pouvez maintenant télécharger tous les fonds d’écran officiels du Samsung Galaxy S22

Dans ladite entrée de blog d’entreprise, Roh a partagé une vidéo promotionnelle du Samsung Galaxy S22 dans laquelle vous pouvez voir deux terminaux qui fusionnent en un seul et la devise Prêt à enfreindre les règles ? (Prêt à enfreindre les règles ?) ce qui semble indiquer que la marque coréenne va lancer un appareil combinant les fonctionnalités des séries Galaxy S et Galaxy Note.

Cela confirmerait la disparition de la famille Galaxy Note et que, comme nous l’avions déjà anticipé, le Samsung Galaxy S22 Ultra disposera d’un S-Pen et d’un emplacement intégrés à son châssis pour le ranger.

Concernant le Galaxy Unpacked 2022 dans lequel seront présentés les nouveaux smartphones stars de Samsung pour cette année, le directeur de la société coréenne déclare ce qui suit :

« Lors d’Unpacked en février 2022, nous vous présenterons l’appareil de la série S le plus remarquable que nous ayons jamais créé. La nouvelle génération de Galaxy S est là, réunissant les meilleures expériences de notre Samsung Galaxy dans un appareil ultime.

Roh fait également référence aux fonctionnalités du Samsung Galaxy S22 Ultra en déclarant qu ‘ »avec lui, vous serez le propriétaire de la nuit, en prenant les photos et les vidéos les meilleures et les plus lumineuses que vous ayez jamais capturées avec un téléphone » et que « vous dirigerez le jour avec la puissance, la vitesse et les outils que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Voici à quel point le Samsung Galaxy S22 Ultra sera puissant : près d’un million de points sur AnTuTu

Enfin, TH Roth affirme que l’écosystème Galaxy sera plus durable, ce qui fait probablement référence au retrait du chargeur et des écouteurs de la boîte du Galaxy S22 et à l’utilisation de matériaux recyclés dans l’emballage de ses produits.

Sujets connexes : Mobile, Samsung, Samsung Galaxy