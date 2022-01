Cette smartwatch avancée chute, avec un écran AMOLED, NFC et une bonne autonomie de la batterie

Avec cette énorme baisse de prix, la TicWatch C2+ est une excellente option sur le marché des smartwatch.

Le moment est venu de vous procurer une bonne montre connectée, si complète qu’elle pourra même vous servir à payer vos achats. Nous parlons du TicWatch C2 +, l’une des meilleures options du moment grâce à la grande offre qu’il met en vedette sur Amazon. Cette belle smartwatch Mobvoi tombe à 150 euros, mais vous ne pouvez pas attendre longtemps pour l’obtenir, car l’offre peut disparaître ou les unités disponibles peuvent s’épuiser.

En voyant les magnifiques caractéristiques de cette montre intelligente, pouvoir l’acheter pour 150 euros est une aubaine. On se souvient que son prix officiel est de 209,99 euros, donc les économies sont d’environ 60 euros. En plus de la connectivité NFC, cette smartwatch dispose d’un écran AMOLED, d’un puissant processeur Snapdragon Wear 2100 et de Wear OS pour profiter des applications Google. Que pourriez-vous demander de plus?

Achetez la belle TicWatch C2+ au meilleur prix

La TicWatch C2+ a une bonne qualité de construction, avec un boîtier en acier inoxydable et un bracelet en cuir qui offrent une sensation agréable lorsqu’ils sont portés. Le modèle en vente est le « Onyx », de couleur gris foncé et d’une allure idéale à porter tout au long de la journée. De plus, il dispose d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière.

L’un des points forts de la smartwatch est son écran AMOLED de 1,3 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels. Grâce à ce panneau, vous pourrez voir le contenu sans problème, avec une bonne reproduction des couleurs et un bon niveau de luminosité. Sous le châssis fonctionne le processeur Snapdragon Wear 2100, ainsi que 1 Go de RAM et Wear OS comme système d’exploitation. Ces trois éléments rendent les performances du C2+ très fluides.

Si vous souhaitez utiliser la montre intelligente pour faire du sport et contrôler votre santé, vous pouvez le faire sans problème grâce aux systèmes TicMotion et TicExercise. Il dispose de plusieurs modes sportifs, ainsi que d’un GPS et d’un capteur de fréquence cardiaque pouvant fonctionner 24 heures sur 24. Étant compatibles avec Wear OS, des applications Google sont disponibles, telles que Google Maps, Google Fit, Google Assistant et Google Pay. Oui, cette montre intelligente a NFC, vous pouvez donc l’utiliser pour payer vos achats.

Un autre aspect à prendre en compte est celui de l’autonomie. Combien de temps dure la TicWatch C2+ avec sa batterie de 400 mAh ? Eh bien, selon les promesses de Mobvoi, son autonomie est d’environ deux jours avec une charge complète. Comme toujours, au final, cela dépend de l’utilisation que vous en faites, s’il est plus exigeant ou plus léger.

En bref, la TicWatch C2+ est une belle montre connectée, avec un bon écran, de belles performances, de multiples fonctionnalités et une bonne batterie. Vous savez, il est à vous pour 150 euros sur Amazon. Saisissez l’opportunité avant qu’elle ne disparaisse.

