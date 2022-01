Pourquoi votre entreprise a besoin de WhatsApp Business : voici tous ses avantages

Si vous avez une entreprise ou une entreprise, WhatsApp Business est votre solution de communication.

Il ne fait aucun doute que l’application du millénaire est WhatsApp. Plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs ont élevé cette application au sommet, à tel point que nous avons déplacé d’autres systèmes tels que les SMS en raison de la poussée de l’application verte. WhatsApp Business est la version professionnelle de cette application. Si vous avez une entreprise, êtes indépendant ou possédez une entreprise et que vous n’utilisez toujours pas WhatsApp Business, nous vous invitons à en savoir plus à ce sujet.

WhatsApp Business, qu’est-ce que c’est ?

Comme nous l’avons avancé, c’est la même application que WhatsApp, mais avec quelques différences. Au contraire, il sert le même objectif, communiquer, bien qu’il permette des fonctions différentes. Grâce à cette application, vous évitez de mélanger vos contacts personnels avec vos contacts professionnels, par exemple vos clients. Ce n’est pas seulement une question de praticité, mais d’image de marque.

Votre profil WhatsApp Business doit correspondre à votre entreprise ou à votre entreprise. Imaginez que dans votre application WhatsApp normale, vous aimez mettre des statuts amusants ou que vous ayez votre animal de compagnie comme photo de profil. Très bien, mais c’est quelque chose que vos clients ne devraient pas savoir. Par conséquent, avoir un profil avec WhatsApp Business est plus que recommandé.

Actuellement, avec les prix des tarifs de certains opérateurs de type OMV, qui sont bon marché, et avec un appareil double SIM, vous pouvez avoir 2 numéros différents, personnel et professionnel, dans un seul appareil. ** Vous n’avez plus besoin d’emporter 2 mobiles avec vous, vous avez des appareils qui offrent cette possibilité à des prix très bas. ** Si vous utilisez Apple, à partir des modèles apparus en 2018, vous avez la même possibilité de double carte. Désormais, l’une des cartes SIM doit être une eSIM. Assurez-vous que votre opérateur vous offre ce service.

WhatsApp Business présente un certain nombre d’avantages par rapport à l’application mère. Pour commencer, et si vous utilisez déjà WhatsApp, sa configuration est très simple et se fait de la même manière. C’est-à-dire entrer vos données et votre numéro, le vérifier avec un code qui arrive par SMS et rien d’autre. Tout est exactement pareil, les chats, les états, l’envoi de photos ou de documents. Mais lorsque quelqu’un s’inscrit à WhatsApp Business, l’appelant voit une notification indiquant qu’il s’agit d’un compte professionnel.

WhatsApp Business et ses avantages

Pour commencer, grâce à l’application, vous pouvez donner à votre entreprise ou à votre entreprise un aspect plus professionnel. C’est en soi une bonne carte de visite. Mais les services ajoutés en valent la peine, vous les trouverez dans WhatsApp Business> Paramètres et ils s’appellent Outils pour l’entreprise.

Profil de l’entreprise : Ici, vous pouvez parler un peu de ce que vous faites, mettre une photo de profil, ajouter vos heures d’ouverture, votre adresse physique, votre adresse e-mail, ainsi que votre adresse Web.

L’onglet Catalogue est intéressant. Vous pouvez y créer des portefeuilles avec votre produit ou service, autant que vous le souhaitez. Vous ajoutez des photos, des descriptions, des prix… Et vous les envoyez à ceux qui en font la demande. Imaginez un client qui vous demande un service précis, il est bien mieux d’envoyer un de vos catalogues que de se lâcher sur le chat.

Message de bienvenue. Vous pouvez le configurer pour que lorsque quelqu’un vous écrit, il y ait une réponse automatique du type « Merci d’avoir contacté Persianas Lorente. Veuillez me faire savoir comment je peux vous aider. »

Vous pouvez également ajouter un message d’absence. Si vous ne souhaitez pas être présent à certaines heures, les week-ends ou en août, vous configurez un message dans lequel vous informez que vous êtes en dehors des heures ouvrables.

Les réponses rapides sont des commandes qui commencent par un / et sont suivies d’un mot-clé. Par exemple, /merci. Si vous tapez cela dans le chat, il se peut qu’il dise « Merci d’avoir fait vos achats chez Sinfonia Musical Instruments, nous avons hâte de vous revoir ».

Les balises. Il les a prédéfinis ou vous pouvez en créer de nouveaux. Par exemple, un qui fait référence à un envoi en attente et un autre à un article retourné. Tout ce que vous souhaitez. Ils vous aideront à mieux vous organiser.

Enfin, et comme vous le savez bien, WhatsApp appartient à Meta. Par conséquent, vous pouvez faire de la publicité directement depuis WhatsApp Business sur Facebook, en plus d’Instagram. Si vous avez créé des catalogues, c’est une bonne occasion de vous faire connaître. Comme dernière possibilité, vous pouvez connecter votre compte WhatsApp Business avec celui que vous avez sur Instagram et Facebook.

WhatsApp Business vous permet de faire la même chose que l’application originale, mais avec beaucoup plus de fonctions orientées vers le monde des affaires. Cela vaut la peine de le télécharger et de commencer à donner à votre entreprise une autre possibilité de communication, beaucoup plus professionnelle et avec des possibilités beaucoup plus larges. Pensez que si vous ne le faites pas, vos concurrents auront déjà commencé à franchir le pas. Avoir l’application WhatsApp Business est aussi un investissement, gratuit, en termes d’image de marque, puisque cela peut faire la différence pour un futur client lors de son choix.

