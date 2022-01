Opportunité : ces écouteurs haut de gamme recommandés tombent à leur niveau le plus bas

Si vous recherchez une marque de qualité, sans fil et durable, peu d’options s’en rapprochent.

Il est temps de se procurer des Sennheiser Momentum 3 pour 239 euros. Nous parlons de l’un des meilleurs écouteurs sans fil haut de gamme sur le marché aujourd’hui, d’une entreprise dont personne ne discutera de la qualité aujourd’hui. Si vous aimez écouter votre musique et vos films avec des détails exquis, vous allez adorer cette offre car ils atteignent leur plus bas niveau sur Amazon.

Son prix de départ était de 399 euros, quelque chose de logique pour le type d’écouteurs qu’ils sont. Mais au fil du temps, son prix a baissé, et aujourd’hui il est en chute libre, en supposant une baisse totale de 160 euros par rapport à son prix officiel. Vous trouverez les deux modèles, noir et blanc, à ce prix minimum. Nous n’avons pas vu ce prix ni le Black Friday ni pendant la période de Noël. Si vous cherchez quelque chose de ce niveau, n’hésitez pas.

Achetez le Sennheiser Momentum 3 à un prix historique sur Amazon

Il s’agit d’un casque sans fil doté de la technologie de connexion Bluetooth. Ils sont compatibles avec les assistants virtuels Siri, Google Assistant et Alexa, vous n’aurez donc pas à décrocher votre téléphone pour rechercher des chansons, appeler des contacts ou même savoir ce qui se passe.

À l’extérieur, ils sont superbes, bien construits avec leurs bras en acier au fini mat et leur bandeau recouvert de cuir véritable. Son poids est de 304 grammes, selon la taille de ses enceintes et le matériau utilisé. Avec ces Momentum 3, vous ne perdrez aucun détail sur aucune chanson, et même les dialogues des séries et des films seront plus que clairs. S’il est vrai qu’ils ne prennent pas en charge la musique sans perte, ils font un travail remarquable.

Nous parlons d’écouteurs qui montent une batterie spectaculaire capable de nous offrir jusqu’à 45 heures d’utilisation continue. Nous pouvons les recharger via leur connexion USB-C en utilisant n’importe quel chargeur compatible. Il dispose d’une suppression active du bruit qui s’adaptera à chaque instant de chaque personne. Par exemple, si vous écoutez de la musique en voyageant dans le métro et qu’un appel arrive, cela facilitera le passage de votre musique à la sonnerie de manière très subtile.

Si, en revanche, vous souhaitez profiter de vos chansons tout en étant présent où que vous soyez, vous pouvez personnaliser la suppression du bruit afin qu’elle ne soit pas si stricte. Vous avez le choix entre 3 modes dans l’application Sennheiser Smart Control disponible pour Android et iOS. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent qu’une fois dans une vie. Si vous voulez avoir quelque chose de grande qualité et à un prix raisonnable, cette offre est pour vous.

