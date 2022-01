1 mobile sur 5 vendu fin 2021 était un iPhone

The G-LAB K-Stand Radon Support pour Casque/Micro-Casque GAMING - Rétro-éclairage RGB, Hub USB 2 x 2.0, Base antidérapante - Support universel pour Casques Gamer PC PS4 Xbox One Nintendo Switch (Noir)

PRATIQUE + COMPATIBLE AVEC TOUS LES CASQUES. Grace au K-stand Radon, votre casque ne traînera plus jamais en vrac sur votre bureau. Ce support pour casque Gamer permet de prendre soin de votre casque tout en désencombrant votre bureau pour gagner de l’espace. Le K-Stand Radon est conviendra parfaitement avec tous les casques gaming, peu importe le type de casque ou la marque. C'est un accessoire indispensable pour compléter votre set up gaming. RÉTROÉCLAIRAGE 7 COULEURS. À la différence de nombreux supports pour casque gaming, le K-Stand Radon est un repose casque rétro-éclairé. Il y a 7 couleurs différentes: rouge, vert, bleu, jaune, violet, turquoise et blanc. L’effet lumineux “respiration” enchaîne les couleurs les unes après les autres. À la fois pratique et esthétique, Le K-Stand Radon fera très vite pleinement partie de votre Setup gaming ! nous avons également ajouté un petit Easter Egg lumineux, Le trouverez-vous?;) MULTIFONCTION. En plus de servir de support pour casque Gamer, le K-Stand Radon sert également de hub USB. La base du Radon est équipée de deux ports USB 2.0 pour faciliter vos branchements, un de chaque côté. Ces ports USB supplémentaires vous permettront de brancher plus facilement votre souris, votre clavier, votre casque gaming, une clé USB ou bien encore de recharger votre smartphone. C’est un accessoire idéal pour alléger les ports USB de votre PC et simplifier vos branchements. DESIGN ÉLÉGANT + STABLE. Nous avons équipé le K-Stand Radon d’une base en caoutchouc pour une stabilité parfaite, Il ne bougera pas d’un Centimètre. Ce support pour casque est léger, peu encombrant et trônera fièrement sur votre bureau. Son design unique ne passera pas inaperçu auprès de vos amis. La qualité des finitions A été particulièrement travaillée. Très facile à utiliser, Branchez-le en USB et il fonctionne directement. Aucun logiciel n’est nécessaire. DURABLE + GARANTIE 2 ANS. Chez The G-LAB, nous prenons à cœur de tester tous nos produits afin de vous assurer la meilleure qualité possible. Si jamais le produit ne vous convient pas, vous permet de le retourner sous 30 jours, sans frais et contenir un remboursement intégral. Ce modèle est garanti 2 ans, c'est un investissement sans risque pour vous. Très attentif à l’avis de nos clients, notre SAV français sera toujours là pour vous aider si nécessaire et répond en -24H.