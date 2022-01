RedMagic 7 : dévoilé la date de présentation du nouveau jeu phare de la firme chinoise

Nubia a annoncé via le réseau social Weibo que son nouveau smartphone de jeu, le RedMagic 7, sera officiellement lancé le mois prochain.

Une fois que les nouveaux terminaux de franchise Xiaomi ont été présentés, les Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X et tous les détails du nouveau produit phare de Samsung, le Galaxy S22, ont été révélés, nous pouvons concentrer notre attention sur les paris du reste de les fabricants de smartphones Android pour ce 2022.

L’un de ces fabricants est ZTE, qui vient de révéler la date de présentation de son nouveau fleuron du jeu, le RedMagic 7, qui arrivera sur le marché plus tôt que vous ne le pensez.

Voici tout ce que nous savons sur RedMagic 7

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, la société chinoise a annoncé via le réseau social Weibo que son nouveau smartphone de jeu, le RedMagic 7, sera officiellement lancé le mois prochain, bien qu’elle n’ait pas encore révélé la date exacte de ladite présentation, et Il sera disponible en quatre couleurs : noir, vert, rouge et bleu dégradé.

Nubia Red Magic 6S Pro, revue : puissance extrême, design agressif et logiciel avec un travail inachevé

Cela signifie qu’en février 2022 deux des meilleurs mobiles de jeu de l’année seront présentés en Chine, le Redmi K50 Gaming Edition et le RedMagic 7 et tout semble indiquer qu’ils seront lancés presque en même temps, depuis leurs événements de présentation. devraient avoir lieu dans la même semaine.

Le RedMagic 7 est récemment apparu sur TENAA révélant certaines de ses spécifications telles qu’un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement de plus de 165 hertz sous lequel un capteur d’empreintes digitales est logé, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui sera accompagné de 18 Go de RAM et 512 Go de stockage interne et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 165 W.

Dans la section photographique, le nouveau smartphone de jeu ZTE sera équipé d’un triple module de caméra arrière vertical où le protagoniste sera un capteur principal de 64 mégapixels.

Au niveau logiciel, le RedMagic 7 aura Android 12 fonctionnant sous sa propre couche de personnalisation, RedMagic.

Xiaomi confirme l’arrivée du Redmi K50 avec une charge ultrarapide de 120 W

Désormais, il ne reste plus que quelques semaines pour connaître tous les détails du RedMagic 7, un terminal qui s’annonce comme l’une des grandes références du marché des smartphones gaming en 2022.

