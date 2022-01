Angry Birds Journey est maintenant disponible : essayez le nouveau jeu de Rovio sur votre mobile

Vous pouvez maintenant télécharger le nouvel opus de la célèbre saga de jeux de puzzle sur votre mobile : Angry Birds Journey est arrivé.

La légendaire saga de jeux de puzzle mettant en vedette des oiseaux en colère, Angry Birds, est de retour avec un nouvel opus. **Angry Birds Journey est une réalité, et à partir d’aujourd’hui, il peut être téléchargé entièrement gratuitement sur Google Play en Espagne.

Après plusieurs semaines de tests limités à un petit nombre de pays, Rovio, le développeur du jeu, a décidé d’offrir aux utilisateurs d’Android en Espagne la possibilité de profiter de sa nouvelle proposition, pleine de blocs à détruire et de nouvelles énigmes à résoudre.

La version la plus relaxante du légendaire jeu Rovio arrive sur Android

Contrairement aux épisodes précédents de la saga Angry Birds, Journey récupère l’essence du titre original. L’objectif est de tirer sur les oiseaux avec la fronde et d’abattre les tours pour sauver les poussins.

Le jeu a reçu une refonte complète, avec de nouveaux personnages et niveaux. De plus, les mécanismes de jeu ont été améliorés pour offrir un gameplay plus confortable.

Angry Birds Journey est un jeu gratuit. Il est entièrement gratuit à télécharger, bien qu’il inclue des achats intégrés qui peuvent être utilisés pour débloquer des éléments. Leurs prix vont de 1,09 à 109,99 euros.

Le jeu est déjà disponible sur Google Play et pèse environ 143 Mo. Il est compatible avec la plupart des appareils Android mis à jour vers Android 7 et versions ultérieures.

