8 applications essentielles pour un freelance

Si vous êtes indépendant, ces applications sont obligatoires sur votre mobile.

Les travailleurs indépendants ont des caractéristiques particulières dans leur travail qui les rendent connectés en permanence. Ainsi, s’entourer des meilleures applications et les avoir à disposition permet une plus grande efficacité. Si vous êtes indépendant, cet ensemble de 8 applications est très utile pour que vous puissiez effectuer votre tâche plus confortablement. Bien que dans ce portail, votre favori dans le monde Android, nous nous concentrions toujours sur les applications de ce système d’exploitation, nous laissons les liens de téléchargement de tous également pour iOS.

GasAll: Stations-service Espagne

Pour les indépendants qui voyagent en permanence, rien de mieux que de savoir quelles sont les stations-service qui proposent un prix plus ajusté. Obtenir de bonnes économies est une question de savoir où ils se trouvent. Cette application trace également l’itinéraire afin que vous puissiez vous rendre à cette station-service beaucoup plus rapidement. Si vous voyagez ou travaillez, les économies mensuelles réalisées en trouvant des stations-service moins chères peuvent en valoir la peine. Au fait, qu’en est-il de l’interdiction d’utiliser les téléphones portables dans les stations-service ? Débarrassez-vous des doutes avec cet article.

Facturation directe

La chose habituelle pour un pigiste est de faire les factures une fois que vous rentrez chez vous ou au bureau, devant votre ordinateur. Cependant, il existe des situations où il est indispensable de pouvoir facturer depuis son téléphone portable. Pour cela, nous vous invitons à découvrir cette application, avec laquelle vous pouvez faire la même chose que vous faites avec votre ordinateur, mais depuis votre téléphone portable. Des factures avec une validité complète et une apparence professionnelle que vous pouvez envoyer immédiatement depuis WhatsApp ou par e-mail. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

affaires WhatsApp

WhatsApp Business offre des fonctionnalités avancées par rapport à l’application standard.

Il est toujours conseillé d’avoir une ligne téléphonique différente de votre ligne personnelle pour vos tâches professionnelles. C’est l’occasion en or de découvrir WhatsApp Business, une application entièrement gratuite qui vous permet d’interagir avec vos clients de manière très confortable. Par exemple, vous pouvez donner des informations détaillées dans cette application sur vos services et vos horaires. De plus, son interface est très claire aussi bien pour eux que pour vous et vous n’aurez aucun problème lors de son utilisation. Donnez un point différenciateur à votre activité si vous ne l’avez pas déjà fait.

Bizum

Vous l’utilisez sûrement déjà, mais il y a des gens qui y résistent encore. Bizum est une application pour envoyer et recevoir des paiements de votre banque, elle prend actuellement en charge 32 entités financières espagnoles. L’envoi est totalement gratuit et immédiat, sans attendre un virement bancaire lorsqu’il est effectué d’une entité à une autre. Pour un indépendant, cela peut être très intéressant, puisque vous pouvez effectuer des paiements dans certaines boutiques et recevoir le paiement de vos factures par leurs clients sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité, cette application répond à des normes très élevées. Dans ce cas nous ne mettons pas de lien de téléchargement, puisque vous devez l’utiliser de manière intégrée dans votre application bancaire en ligne. En d’autres termes, l’application Bizum en tant que telle n’existe pas, bien qu’ils y travaillent déjà. Vous avez juste besoin d’un numéro de téléphone portable et commencez à en profiter.

miDGT

Vous n’avez besoin que de l’application et inscrivez-vous avec [email protected] pour pouvoir avoir votre permis de conduire et toute la documentation de votre véhicule sur votre téléphone portable. Mais il a bien plus, comme demander un rapport de véhicule, payer des amendes, identifier le conducteur qui conduisait votre voiture, avertir le conducteur habituel ou acheter les tarifs dont vous avez besoin. Pour libérer votre portfolio d’un document, n’hésitez pas à commencer à l’utiliser et ainsi pouvoir profiter de tous les services qu’il vous offre. Oui, avec pleine validité juridique.

AEAT

L’Agence fiscale est une entité bien connue des indépendants. Pouvoir effectuer certaines démarches depuis le téléphone portable fait toujours gagner du temps. L’application est assez intuitive et conviviale, donc cela ne fait pas de mal de l’avoir installée et de pouvoir accéder à tous les services qu’elle vous offre. Pendant la période de déclaration d’impôt sur le revenu, vous pouvez prendre rendez-vous directement depuis votre téléphone portable.

Waze

C’est l’un des GPS préférés de ceux qui sont constamment au volant. En plus de son fonctionnement parfait, comme il s’agit d’une application collaborative, vous pouvez être averti en permanence des radars mobiles ou des incidents sur la route. L’une de ses fonctions les plus remarquables est de vous proposer un itinéraire alternatif si le trafic est très dense. Pour compléter son bon travail, l’interface est très conviviale. Vous serez surpris par tout ce que je peux faire pour vous, à quel point il vous guidera et à quel point il est facile à utiliser. Il a ce point différent des autres similaires, donc l’utiliser est toujours un stimulus.

Sécurité sociale

De la même manière, la Sécurité sociale est toujours le point de rencontre de tous les indépendants. Avec son application, vous pouvez obtenir des certificats, faire des recherches ou obtenir un rendez-vous dans n’importe quel bureau. Des tâches aussi courantes que l’obtention d’une vie professionnelle ne sont qu’une des options qui s’offrent à vous. Comme pour toute demande qui dépend de l’Administration générale de l’État, vous devez être préalablement inscrit auprès de [email protected]

Toutes ces applications peuvent donner à votre entreprise un coup de pouce indispensable. Mieux encore, la plupart des applications sont toutes gratuites, une aide indispensable pour le portefeuille en difficulté des travailleurs salariés.

