Les jeux Android arrivent officiellement sur Windows avec Google Play Games

C’est officiel! Les jeux Android sont arrivés sur Windows via Google Play Games.

Comme prévu, Google a officialisé l’arrivée des jeux Android sur les ordinateurs Windows via la plateforme Google Play Games.

L’initiative, pour l’instant dans un programme bêta disponible dans un petit nombre de pays, vous permet de profiter d’une série de titres optimisés en collaboration avec leurs développeurs respectifs, de manière considérable et avec des contrôles plus précis grâce au support du clavier et de la souris.

La version bêta n’est disponible que dans certains pays, pour l’instant

Les utilisateurs d’Android et de Windows résidant à Hong Kong, à Taïwan et en Corée du Sud peuvent rejoindre le programme bêta de Google play PC Games et commencer à profiter de jeux Android populaires tels que Mobile Legends, Summoners War, State of Survival, Asphalt 9 : Legends et Three Kingdoms Tactics depuis votre PC.

Google a optimisé l’expérience de jeu en collaboration avec les développeurs, en proposant des options telles que la synchronisation multi-appareils entre mobile, tablette, Chromebook et PC du gameplay, de la progression et des trophées, la possibilité de jouer avec un clavier et une souris ou une optimisation pour les grands écrans.

De même, grâce à Google Play, les utilisateurs peuvent explorer le catalogue de jeux et télécharger leurs favoris directement sur leur PC, sans avoir recours à leur téléphone mobile**.

Contrairement à Google Stadia, les jeux de Google Play Games ne sont pas diffusés en continu sur votre PC – les titres sont téléchargés et installés sur votre PC pour une expérience de jeu locale.

Top 11 des émulateurs Android pour PC

Les utilisateurs résidant dans des pays où la version bêta n’est pas encore disponible peuvent s’inscrire sur le site Web de Play Games pour être avertis lorsque le programme sera disponible dans leur région. D’autre part, une page pour les développeurs a été activée avec toutes les informations nécessaires pour optimiser les jeux pour une exécution sur des ordinateurs Windows.

Rubriques connexes : Google Play, Jeux, Windows