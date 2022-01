Vous n’imaginez pas le nombre impressionnant de mobiles Redmi Note que Xiaomi a vendu depuis sa naissance

Au cours des huit derniers mois, Xiaomi a vendu 2 unités de son Redmi Note chaque seconde, soit ce qui revient au même, 40 millions en huit mois et 240 millions depuis sa naissance.

Malgré le fait que Xiaomi ne soit pas la marque à la croissance la plus rapide de l’industrie mobile, il semble que les bureaux de Haidian aient également beaucoup à célébrer, car le géant dirigé par Lei Jun vient de franchir une étape impressionnante avec l’une des familles les plus importantes. téléphones dans son catalogue.

En fait, c’est aussi une récompense pour Redmi, qui est maintenant devenue une société dérivée complètement indépendante de Xiaomi et peut désormais célébrer comment son Redmi Note a atteint 240 millions d’unités vendues depuis le lancement de la gamme.

Cela ne semble pas grand-chose étant donné que Samsung a fabriqué 300 millions de smartphones Galaxy rien qu’en 2021, mais la vérité est que ce sont des chiffres extrêmement remarquables, car comme nous l’ont dit les collègues de droid.news, Xiaomi avait annoncé 200 millions de Redmi Note vendu seulement huit il y a des mois.

Cela signifie qu’environ 5 millions de smartphones Redmi Note ont été vendus chaque mois au cours des trois derniers trimestres, ce qui équivaut également à vendre environ 2 unités de Redmi Note chaque seconde pendant plus de six mois, ce qui montre clairement que depuis l’émancipation de Redmi sa famille la plus représentative continue de croître et de se consolider.

Xiaomi a vendu plus de 240 millions de Redmi Note depuis sa création, bien que les chiffres soient plus impressionnants si l’on parle des derniers trimestres, au cours desquels pas moins de 2 unités Redmi Note ont été livrées chaque seconde.

Tout cela dans un scénario compliqué, avec la pénurie de puces et la crise d’approvisionnement mondiale, encore aggravée par la pandémie et les réductions de production dans les usines dues aux confinements, en plus de tous les problèmes auxquels nous nous sommes presque habitués ces derniers temps années ces derniers temps.

Quant à l’avenir de la famille, il convient de noter que les Redmi Note 11 ont été présentés il y a plusieurs mois en Chine, où ils sont déjà en vente, bien que tout le monde continue d’attendre ce déploiement international attendu depuis longtemps en raison de ce qui précède. problèmes.

Au moins dans le cas de l’Espagne, l’attente semble déjà avoir une date de fin, puisque selon des sources proches de Redmi, la présentation du Redmi Note 11 sur les marchés européens aura lieu mercredi 26 janvier prochain, avec l’intention de les revendre en quelques semaines.

On dit que l’idée de Xiaomi est d’atteindre les 300 millions de Redmi Note vendus avant fin 2022… !

