Vous souhaitez obtenir des produits exclusifs à petits prix ? Alors cette liste d’applications d’enchères mobiles Android est idéale pour vous.

Les enchères sont une façon d’acheter qui peut être assez divertissante, et où seul le plus offrant gardera le produit. Cependant, il peut être un peu difficile de les trouver car ce sont des événements exclusifs et sporadiques.

La meilleure chose à propos de ce type d’événement est que vous pourrez trouver des objets de collection antiques, de luxe, abandonnés et rares, ce qui fait de chaque vente aux enchères une expérience pleine d’intrigue et d’excitation.

Heureusement, grâce aux avancées technologiques, ce type d’événements est organisé et diffusé via le monde numérique et les réseaux sociaux, vous pouvez donc trouver une infinité de sites et d’applications qui vous connectent aux enchères de n’importe où dans le monde. Cela dit, dans cet article, nous vous dirons quelles sont les 8 meilleures applications d’enchères les plus populaires pour Android.

10 sites d’offres pour acheter toujours moins cher

Les applications sont mises aux enchères pour Android : les 8 meilleures

Catawiki

toute la collection

eBay

délire

suricate

Copart

Chilindo

deRemate507

Ci-dessous, vous pouvez voir les 8 meilleures applications d’enchères pour Android. En utilisant votre appareil, vous pourrez non seulement accéder aux enchères de produits exclusifs, mais vous pourrez également obtenir des produits en dessous de leur valeur réelle et en excellent état.

Catawiki

Grâce à cette application, vous pouvez accéder aux enchères à tout moment sous une option de recherche par catégorie afin que vous puissiez facilement trouver ce que vous voulez. Il existe 80 catégories différentes au total, y compris des véhicules de luxe, des objets de collection, des livres, des bandes dessinées, des spiritueux rares, de l’art, des antiquités et bien plus encore.

Il dispose d’un système de paiement facile et sécurisé pour la tranquillité d’esprit de ses utilisateurs. Vous pourrez facilement y acheter et vendre ce que vous voulez. De plus, vous aurez la possibilité d’attribuer des articles qui vous intéressent à votre liste de favoris et de recevoir des nouvelles sur les enchères.

toute la collection

Todocoleccion est une autre excellente option pour trouver ce que vous cherchez et ce que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Grâce à cette application, vous serez au courant des milliers de ventes aux enchères qui ont lieu quotidiennement et où vous trouverez les objets les plus anciens, de collection, luxueux et curieux.

Reconnectez-vous avec votre enfance en acquérant cet article de votre enfance facilement avec Todocoleccion. De plus, il dispose d’un système de paiement PayPal et vous pouvez même poser des questions aux vendeurs pour clarifier tous vos doutes.

Et si vous souhaitez vendre quelque chose mais que vous ne savez pas à quel prix mettre votre produit, vous pouvez vous rendre dans la rubrique Price Guide, qui est un guide gratuit sur les prix des lots vendus et qui dispose de prix de référence.

eBay

eBay est l’une des plateformes d’achat et de vente les plus reconnues au monde. Vous pourrez y rechercher des articles de toutes sortes ou les vendre avec un système de garantie dans lequel si vous ne recevez pas le produit, vous serez remboursé. De plus, vous pouvez trouver des prix incroyables et des offres spéciales et des promotions exclusives de l’application.

Recherchez des produits dans sa section d’enchères et achetez-les à bas prix. Parmi les méthodes de paiement que vous pouvez utiliser, nous avons Apple Pay, PayPal, PayPal Credit, cartes de crédit et de débit.

délire

Dans cette application d’enchères, vous pouvez effectuer des achats en enchérissant sur le prix des produits jusqu’à obtenir la meilleure offre, pouvant ainsi obtenir une remise de plus de 90% par rapport au prix du marché.

Le système d’enchères consiste à acheter un ensemble d’offres avec lesquelles vous enchérissez, chacune que vous pouvez acheter pour un prix inférieur à 0,20 $, et à chaque enchère que vous faites, le prix du produit augmentera d’un cent. Si vous ne remportez pas l’enchère, vous pouvez facilement récupérer toutes les enchères faites.

suricate

Incroyable plateforme d’enchères axée sur le marché agricole. Proposez et recherchez des offres de tout ce dont vous avez besoin pour que votre entreprise agricole progresse et reste stable.

Vous pouvez également trouver du matériel, de la machinerie et même du bétail au meilleur prix en effectuant des achats directs dans les maisons de change. Voyez les lots qui sont offerts en temps réel et participez aux enchères dans le confort de votre foyer.

Copart

Si vous êtes un fan de voitures ou si vous recherchez une offre spéciale pour l’acquérir, Copart vous propose les meilleures ventes aux enchères de toutes sortes de véhicules. Ici, vous pouvez rechercher des voitures, des motos, des camions, des bateaux et d’autres moyens de transport de collection, modernes et récupérés.

Toutes les voitures vendues aux enchères ont la documentation appropriée. Observez les enchères quotidiennes et enchérissez pour le véhicule de votre choix très facilement et depuis le confort de votre mobile.

Chilindo

Chilindo est une application d’enchères d’origine thaïlandaise, qui permet de participer à l’achat de milliers de produits mis aux enchères en temps réel. De plus, vous pourrez trouver de nombreuses offres et vous aurez la garantie de cette prestigieuse entreprise.

deRemate507

Cette application est l’une des meilleures applications d’enchères pour Android, où vous verrez des produits tels que des meubles et des biens immobiliers mis en vente publique sur ordre d’un juge. Tous les produits sont légaux et avec l’aide de cette application, vous pourrez recevoir l’heure et la date exactes de chaque enchère judiciaire.

Son interface est très confortable et facile à utiliser et vous ne disposerez que d’enchères sûres et légalement protégées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger l’application et suivre chacune des étapes pour participer aux enchères.

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil sur 10 sites proposant des offres pour toujours acheter moins cher, ou mieux encore, consultez les 8 meilleurs sites pour acheter et vendre des vêtements d’occasion et même les sites pour acheter une voiture D’occasion assurément.

Les meilleurs lecteurs de livres électroniques

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites