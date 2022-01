Payez-vous Prime ? Ainsi, vous pouvez obtenir 3 mois gratuits de podcasts et de livres audio originaux

Amazon a une promotion spéciale pour les abonnés Prime : obtenez 3 mois d’Audible pour le visage.

Êtes-vous un abonné ou un abonné Amazon Prime? Vous ne saviez sûrement pas qu’Amazon offre trois mois d’Audible à tous les utilisateurs Prime. Il s’agit d’une promotion limitée (elle se terminera dans quelques heures) qui vous offre la possibilité de profiter de plus de 100 000 podcasts et livres audio originaux entièrement gratuits.

Ainsi, si vous payez déjà les 36 euros par an d’Amazon Prime, nous vous recommandons de profiter de ces 90 jours gratuits d’Audible, une période d’essai qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme audio Amazon : vous pouvez écouter aux narrations exclusives, Amazon Original Podcasts et des milliers de livres audio en ligne et hors ligne en espagnol et en anglais.

La promotion se terminera dès que le 21 arrivera : à partir de ce moment, les 90 jours gratuits ne seront plus disponibles pour les abonnés Prime.

Obtenez 3 mois gratuits d’Audible avec Amazon Prime

Si vous souhaitez profiter de cette promotion, il vous suffit d’accéder à Audible et de vous inscrire avec vos identifiants Amazon Prime. Si c’est la première fois que vous le faites, vous bénéficierez automatiquement de trois mois de service gratuits. D’autre part, si pour une raison quelconque vous n’êtes pas abonné à Prime pour le moment, vous pouvez également essayer Audible gratuitement, oui, uniquement pendant un mois.

Comme d’habitude avec ces offres, une fois la période d’essai écoulée, le service sera facturé mois par mois, même si bien sûr, si vous ne souhaitez pas continuer avec Audible, vous n’aurez qu’à annuler le renouvellement. Esto es algo que puedes hacer sin ningún coste nada más te des de alta, de esta manera podrás disfrutar de tus tres meses de Audible sin pagar ni un euro y sin preocuparte de renovar: cuando pasen los tres meses el servicio se desactivará solo y hasta alors. Plus facile impossible.

L’abonnement Audible comprend des livres audio à succès tels que Au cas où les voix reviendraient d’Ángel Martín, Le Petit Prince, Patrie ou Harry Potter et la pierre philosophale. Vous pouvez également écouter des podcasts originaux d’Amazon tels que Why We Kill ?, Pablo Alborán : The Podcast, Sanctuary ou encore tous les épisodes de La que se avecina en format audio. Au total il y a environ 100 000 contenus audio pour tous les goûts, il vous sera donc très difficile de ne pas profiter de votre abonnement Audible.

Rubriques connexes : Amazon, Offres