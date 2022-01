L’écran le plus raffiné du marché arrive chez Xiaomi avec ces deux technologies révolutionnaires

Xiaomi améliore l’expérience de visionnage de son « téléphone phare » avec deux technologies révolutionnaires : la vitesse variable coulissante et le mode de protection naturelle des yeux… Nous vous expliquons ici comment ils fonctionnent !

Après nous avoir montré l’incroyable CyberFocus hérité de son chien robotique, il semble que le Xiaomi 12 veuille continuer à nous enseigner certaines de ses technologies les plus révolutionnaires de manière tranquille, en faisant monter le battage médiatique pendant que nous les attendons sur les marchés internationaux et en laissant également du temps pour le modèle bestial, le Xiaomi 12 Ultra, qui sera présenté prochainement.

Cette fois, on a connu deux technologies pour améliorer l’affichage de ses dalles AMOLED qui n’avaient pas non plus été annoncées initialement, et qui s’appellent Sliding Variable Speed ​​et Natural Eye Protection Mode, la première se concentrant sur le perfectionnement du taux de rafraîchissement variable offert par l’écran LTPO, tandis que le second choisit d’augmenter la qualité et le naturel des filtres de lumière bleue et de la protection des yeux.

Les deux technologies ont été annoncées en Chine sur le réseau social Weibo, le canal de communication habituel des responsables de Xiaomi ces derniers temps, même si ce sont les collègues de GizChina qui nous ont expliqué de quoi il s’agit et pourquoi les Xiaomi 12 vont en profiter un des meilleures expériences de visionnage de toute l’industrie, sans changer la technologie AMOLED du panneau et avec quelques innovations assez audacieuses.

Compte-gouttes et presque involontairement, il semble que Xiaomi veuille continuer à chauffer la présentation internationale de son nouveau « phare » le Xiaomi 12 avec des technologies innovantes dont personne ne nous avait parlé lors des événements en Chine.

Du chien-robot au mobile : c’est ainsi que Xiaomi a exporté l’impressionnant autofocus du CyberDog vers le Xiaomi 12

Un nouvel algorithme pour améliorer le taux de rafraîchissement variable de l’AMOLED LTPO

La première des nouveautés de Xiaomi, qui s’appelle Sliding Variable Speed ​​​​dans un nom commercial plutôt pompeux, est aussi celle qui m’a laissé le plus de doutes et d’espoirs, puisque le géant chinois parle d’un algorithme plus raffiné et avec une plus grande optimisation pour adapter le taux de rafraîchissement du panneau AMOLED LTPO, qui, comme vous le savez peut-être déjà, peut fonctionner avec pratiquement n’importe quelle fréquence d’échantillonnage de 1 ou 10 hertz à 120 Hz.

Cette technologie permet d’économiser la batterie sans pénaliser l’expérience plus fluide des taux de rafraîchissement élevés, en adaptant automatiquement cette vitesse de mise à jour, donc Xiaomi prétend avoir développé une fonctionnalité qui améliorera encore cette expérience, en synchronisant le taux de rafraîchissement lorsque nous faisons défiler avec les doigts sur l’écran de notre smartphone, en le réduisant progressivement au fur et à mesure que les animations de mouvement ralentissent.

Fondamentalement, ce que Xiaomi essaie de nous expliquer, c’est que son algorithme essaie de synchroniser les images par seconde des animations avec le taux de rafraîchissement de l’écran en temps réel une fois que nous faisons glisser et déposer avec notre doigt sur l’interface de n’importe quelle application, ainsi en évitant les décalages et les effets bizarres qui se produisent lorsque les mises à jour sont ralenties trop rapidement.

Protection des yeux sans perte de performance, avec un filtre anti-lumière bleue plus efficace

La deuxième technologie, qui dans son cas s’appelle Natural Eye Protection Mode, promet de maintenir les protections oculaires habituelles des filtres de lumière bleue, bien qu’au lieu d’appliquer cette couche uniforme de jaune sur l’écran, elle traitera chaque couleur différemment, toujours en fonction de la quantité de lumière bleue qu’il contient.

De cette façon, le Xiaomi 12 pourra détecter les zones avec la plus grande quantité de lumière bleue, qui se situent entre le blanc pur (RVB 255, 255, 255) et le bleu pur (RVB 0, 0, 255) pour les appliquer en conséquence Le filtre oculaire est plus invasif, mais maintient et préserve mieux les nuances de couleurs avec moins de lumière bleue, comme le rouge pur qui ne contient directement rien (RVB 255, 0, 0) et sera tout aussi éclatant.

Ainsi, nous pouvons affirmer que le «mode nuit» du Xiaomi 12 sera le plus précis et le plus proche de la réalité de toute l’industrie, et ce, tout en maintenant la protection des yeux contre la lumière bleue nocive, en particulier dans des conditions de faible luminosité. .

Pour montrer un bouton sous forme de collage avec trois captures de la même image qui attestent de l’amélioration réalisée par le géant chinois : l’original sans filtres en haut à gauche, le bas à gauche avec un filtre de lumière bleu traditionnel et le grand sur la droite avec le nouvel algorithme du mode de protection naturelle des yeux de Xiaomi.

La partie la plus curieuse est dans la confirmation que toutes ces technologies sont exclusives au Xiaomi 12 Pro, qui est pour l’instant le plus puissant et le plus avancé de la famille en attente de son frère ‘Ultra’, bien que nous ne sachions pas s’ils s’étendront à plus de modèles du catalogue Xiaomi en matière d’améliorations logicielles… Le Xiaomi 12 Ultra les intégrera à coup sûr, oui !

Xiaomi 12 et 12 Pro, le nouveau haut de gamme de Xiaomi est disponible en deux tailles et lance le Snapdragon 8 Gen 1

Sujets connexes : Téléphones portables, Téléphones portables chinois, Technologie, Xiaomi