Voici à quel point le Samsung Galaxy S22 Ultra sera puissant : près d’un million de points sur AnTuTu

Le Samsung Galaxy S22 Ultra avec processeur Exynos 2200 passe en revue les principaux benchmarks.

Peu après l’annonce du nouveau processeur Exynos 2200 qui donnera vie au Galaxy S22, les premiers tests de performances de cette puce sont apparus sur les premières plateformes de test, pour révéler la puissance brute du cerveau qui équipera les nouveaux modèles phares de Samsung. .

Plus précisément, les résultats correspondent aux tests effectués sur le Samsung Galaxy S22 Ultra, qui devrait être le modèle le plus complet et le plus avancé de toute la série Samsung Galaxy S22.

L’Exynos 2200 est en retard sur le Snapdragon 8 Gen 1 et le Dimensity 9000 dans les benchmarks

2022 est l’année où les premiers appareils capables de dépasser le million de points dans AnTuTu Benchmark sont devenus une réalité, et des processeurs tels que le Snapdragon 8 Gen 1 ou le MediaTek Dimensity 9000 sont ceux qui ont rendu cela possible.

Les processeurs mobiles les plus puissants

Précisément, le Snapdragon 8 Gen 1 est la puce qui sera à l’intérieur du Galaxy S22 Ultra destiné au marché américain. Lors des premiers tests, on a vu comment l’appareil équipé de ce processeur était capable d’atteindre 1219 dans le test monocœur Geekbench, et 3154 points dans le test multicœur.

Dans le cas du modèle avec processeur Exynos, les scores sont respectivement de 1108 et 3516 points.

D’autre part, dans le test de performance AnTuTu Benchmark, la variante Galaxy S22 Ultra avec un processeur Exynos 2200 a obtenu un score de 965 874 points, toujours en dessous de la barrière du million que d’autres modèles avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 ont réussi à surmonter. .

Des rumeurs ont récemment émergé sur la possibilité que tous les Galaxy S22 embarquent un processeur Snapdragon 8 Gen 1, mais Samsung a décidé de faire taire les ragots en officialisant sa nouvelle plateforme Exynos, destinée à donner vie au Galaxy S22.

Pour l’instant, Samsung n’a pas confirmé quand aura lieu la présentation de ses nouveaux téléphones vedettes, mais toutes les rumeurs pointent vers la même date : le 7 février. Ce sera ce jour-là que tous les détails qui restent à connaître sur cette famille – s’il en reste encore d’ici là – seront révélés.

