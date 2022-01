Le smartphone haut de gamme abordable de 2020 de Samsung reçoit sa première grande mise à jour de l’année

Cette mise à jour concerne le Samsung Galaxy S20 FE 5G avec le numéro de version G781BXXS4DVA2 et inclut le correctif de sécurité de janvier 2022.

Samsung est devenu, ces deux dernières années, l’un des constructeurs qui met à jour ses terminaux à chaque nouvelle version d’Android le plus rapidement, comme en témoigne le fait que ces 26 téléphones portables du géant coréen ont déjà reçu la mise à jour vers Android 12.

En ce sens, il convient de noter que la firme coréenne est également l’une des plus rapides à mettre à jour ses appareils avec le correctif de sécurité Android le plus récent et une bonne preuve en est que le smartphone haut de gamme abordable de Samsung de 2020 vient de recevoir son première grande mise à jour de l’année.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est mis à jour avec le dernier correctif de sécurité

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, la société coréenne vient de lancer la première mise à jour majeure pour le Samsung Galaxy S20 FE 5G en France, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovénie, en Suisse, en République tchèque, dans les pays nordiques et la région de la Baltique.

Cette nouvelle mise à jour concerne le Samsung Galaxy S20 FE avec la version de micrologiciel G781BXXS4DVA2 et inclut le correctif de sécurité de janvier 2002, qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Samsung a lancé le Galaxy S20 FE 5G fin 2020 avec Android 10, au début de l’année dernière, il a reçu la mise à jour vers Android 11 avec One UI 3 et maintenant il a déjà commencé la mise à jour vers Android 12 avec One UI 4.0.

Si vous avez un Samsung Galaxy S20 FE 5G dans l’une des régions indiquées ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec le correctif de sécurité Android le plus récent.

