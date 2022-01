Android 13 : actualités, téléphones compatibles, date de sortie et tous les détails

C’est tout ce que l’on sait à ce jour sur la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation, Android 13.

Après Android 12 vient Android 13. La prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation sera prête en 2022, et dans quelques semaines nous devrions assister à l’arrivée de la première version de prévisualisation pour les développeurs, avec laquelle nous pourrons tester les nouveautés d’Android 13 qui arriver sur les appareils depuis la fin de l’été.

Android 13 est donc à nos portes. Petit à petit, nous apprenons de plus en plus de détails sur la nouvelle version d’Android. Nous allons passer en revue tout ce que nous savons, et ce que nous pouvons attendre de ce nouvel opus de la plateforme.

Quoi de neuf dans Android 13

Grâce aux fuites, nous avons peu à peu pu apprendre de plus en plus d’informations sur Android 13 et les nouveautés qu’il apportera. Nous savons qu’Android 13 sera la version qui viendra après Android 12L, il intégrera donc toutes les améliorations et modifications destinées aux appareils pliables et à grand écran.

4 nouvelles fonctionnalités Android qui permettront à vos appareils de mieux fonctionner ensemble (même s’ils ne sont pas Android)

Mais, en plus de cela, Android 13 inclura également ses propres nouveautés que nous allons passer en revue ci-dessous :

Appuyez sur pour transférer

L’une des nouveautés divulguées d’Android 13 est Tap To Transfer. Cette fonctionnalité donnera aux utilisateurs la possibilité de diffuser du contenu sur des appareils à proximité ou de lire de la vidéo ou de l’audio sur ceux qui sont compatibles. Les systèmes NFC et Ultra Wide Band devraient être utilisés pour donner vie à cette fonctionnalité.

Paiements NFC multi-utilisateurs

Bien qu’Android inclue depuis plusieurs années le support multi-utilisateurs, ce système a une limitation un peu curieuse : seul l’utilisateur principal peut utiliser les paiements NFC.

Dans Android 13, la prise en charge des paiements NFC multi-utilisateurs sera incluse, afin que chacun des utilisateurs de l’appareil puisse configurer son propre système de paiement mobile.

Mode « panlingue »

Une autre fonction pratiquement confirmée est le mode dit « Panlingual ». Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront choisir la langue dans laquelle chaque application doit être affichée indépendamment.

Autorisation d’afficher les notifications

Les notifications d’application peuvent être très utiles… mais aussi très ennuyeuses. Google le sait, et pour cette raison, à partir d’Android 13, les applications devront demander l’autorisation de l’utilisateur pour pouvoir afficher des notifications lors de la première utilisation. A tout moment, l’utilisateur aura la possibilité de retirer ladite autorisation aux applications.

Plus de couleurs

Android 12 a introduit des thèmes automatiques basés sur les couleurs du papier peint, ainsi qu’un nouveau langage de conception appelé Material You.

D’après ce que nous avons pu apprendre, Android 13 comprendra au moins quatre styles de couleurs différents parmi lesquels choisir, chacun avec une gamme de tons plus ou moins « vives ».

Lecteur de code QR

Étonnamment, les codes QR sont devenus plus pertinents que jamais ces dernières années. Android 13 en profitera pour introduire un accès rapide au lecteur de code QR sur l’écran de verrouillage et dans le panneau des réglages rapides.

Prise en charge de Bluetooth LE Audio

Grâce à Android 13, la batterie de vos écouteurs Bluetooth durera plus longtemps. La nouvelle version du système inclura la prise en charge du codec Bluetooth LE Audio, qui est plus efficace lorsqu’il s’agit de lire du contenu sans compromettre la qualité.

Nouveau menu de contrôle du son

Dans Android 13, le menu de contrôle du son sera complètement remanié. Ce menu vous permet de choisir la sortie audio du contenu multimédia –par exemple, un casque Bluetooth ou le haut-parleur du téléphone–.

Modèles compatibles avec Android 13

Il est encore tôt pour parler des mobiles et appareils qui seront compatibles avec Android 13. Logiquement, on s’attend à ce que les derniers modèles haut de gamme des principales entreprises reçoivent la mise à jour.

Les 264 téléphones qui recevront Android 12, et quand le feront-ils

Bien entendu, les smartphones Google seront les premiers à se mettre à jour vers la future version du système, à commencer par Pixel 4. Par conséquent, la liste des modèles Pixel compatibles avec Android 13 est la suivante :

Google Pixel 6 Pro

Pixel 6

Google Pixel 5a (5G)

Pixel 5

Google Pixel 4a (5G)

GooglePixel 4a

GooglePixel 4XL

GooglePixel 4XL

Date de sortie d’Android 13 : quand pourra-t-il être téléchargé ?

Google n’a pas confirmé quand la nouvelle version du système d’exploitation arrivera. Cependant, compte tenu de ce qui s’est passé les années précédentes, on peut en déduire que le premier opus d’Android 13 sera disponible à partir du mois de mars sous la forme d’une version preview pour les développeurs.

Cette édition sera préliminaire, et de nombreuses nouveautés ne seront pas présentes. L’essentiel des changements d’Android 13 devrait être annoncé lors de Google I/O 2022 vers mai. À cette époque, la version bêta publique d’Android 13 serait publiée.

Enfin, l’édition définitive arriverait à la fin de l’été 2022, entre les mois d’août et de septembre.

Nom Android 13 : quel est le dessert choisi par Google cette année ?

Un autre fait confirmé concernant Android 13 est son nom : bien que Google ait cessé d’utiliser des noms de desserts pour désigner publiquement chaque nouvelle version d’Android, l’entreprise continue d’utiliser ce type de nom en interne.

Ainsi, nous savons que le nom du dessert d’Android 13 est Tiramisu.

Rubriques connexes : Android