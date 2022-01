Samsung publie une image de sa nouvelle tablette avec une encoche en avance

La nouvelle tablette de Samsung avec une encoche sera une réalité très bientôt, et Samsung a publié une image à l’avance.

Nous savons depuis plusieurs semaines que Samsung prévoit de présenter très prochainement sa nouvelle famille de tablettes Android, la série Galaxy Tab S8. Les modèles comprendront la première tablette de Samsung avec une « encoche » sur son écran, connue sous le nom de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Maintenant, les rumeurs se sont réalisées avec une image publiée par Samsung sur son site Web d’assistance, dans laquelle vous pouvez voir en détail la nouvelle tablette de l’entreprise avec une encoche sur un côté de son écran.

La Galaxy Tab S8 Ultra avec « encoche » est une réalité

Dans le passé, Samsung a été l’une des premières marques à se moquer de l’encoche inclus dans les mobiles tels que l’iPhone X ou le Google Pixel 3 XL. La firme sud-coréenne a réussi à contourner cette solution sur ses téléphones pendant des années, en recourant à d’autres méthodes pour positionner les caméras frontales, telles que des encoches en forme de goutte, des trous dans l’écran ou même des caméras rotatives.

Mais cela va changer cette année, avec le nouveau Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Sur l’image, vous pouvez voir comment la tablette a une encoche similaire à celle que l’on peut trouver dans les derniers modèles d’iPhone d’Apple. Son design correspond parfaitement à ce que nous avions vu précédemment grâce aux fuites.

Au-delà de l’encoche, qui servira apparemment à abriter un deuxième capteur en plus de l’appareil photo principal pour les selfies -les deux seront de 12 mégapixels-, la Galaxy Tab S8 Ultra aura un écran OLED de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et résolution de 1960 x 1848, une batterie d’une capacité de 10090 mAh et un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Sans aucun doute, ce sera une tablette haut de gamme axée sur la concurrence avec les principaux représentants du marché.

