Est-il sûr d’acheter des avis Google pour votre entreprise ?

Lire la tentation d’acheter des valorisations est grande, est-ce que ça vaut le coup ?

Actuellement, la compétitivité des entreprises qui sont proposées sur Internet est maximale. De plus, l’effet de la pandémie a multiplié ce sentiment de compétitivité, puisque de nombreuses entreprises ont dû fermer pour ne pas avoir pu endurer cette situation. Lorsqu’un client peut prendre la décision d’entrer dans votre magasin ou de faire appel à vos services, les notes trouvées sur Google ont beaucoup de poids spécifique. Nous avons déjà souligné l’importance pour votre entreprise d’apparaître dans les premières positions, ou comment obtenir des avis positifs de vos clients.

Il ne fait aucun doute que c’est un travail acharné, c’est toujours un investissement dans votre propre entreprise. Mais on sait déjà que dans le monde des affaires, il est de plus en plus complexe de pouvoir se démarquer, par conséquent, cet aspect ne doit jamais être négligé. De même, votre entreprise apparaissant sur Google Maps devrait être une priorité. Cet outil permet de positionner géographiquement une entreprise et de la comparer à d’autres similaires, et il est extrêmement utile à de nombreuses occasions, par exemple, lorsque nous nous trouvons dans un endroit que nous ne connaissons pas. Qui n’a pas cherché un restaurant avec de bonnes notes lors d’un voyage ?

Au cas où vous ne le sauriez pas, il existe des sociétés qui proposent la vente d’expertises pour votre entreprise. C’est un service de plus qui nous permet d’augmenter ou de corriger positivement notre empreinte sur Internet de manière très simple et rapide. Si vous n’y avez pas encore pensé, voici ce que vous devez savoir sur l’achat d’avis Google pour votre entreprise et sa sécurité.

4 applications de calculatrices pour les indépendants

Pouvez-vous acheter des notes Google ? Comment le faire?

Oui, c’est aussi un type d’entreprise très florissant. Sur Internet, vous trouverez pas mal d’entreprises qui proposent ce service d’achat d’expertise. Le processus est très simple, il vous suffit de contacter l’entreprise que vous souhaitez et de demander le nombre de notes nécessaires pour que votre entreprise passe de 3 à 4 étoiles, par exemple. Aussi simple que de terminer le paiement et d’attendre que Google approuve ces avis positifs.

Mais, effectivement, il s’agit toujours d’un processus de déformation de la réalité. Si votre entreprise a, pour une raison quelconque, pas mal d’avis négatifs et apparaît soudainement avec un nombre beaucoup plus élevé d’avis positifs, on peut comprendre qu’il y a eu un achat de ces avis. Pire encore, les utilisateurs remarquent généralement et ne prennent pas ces avis pour acquis. Ils perçoivent qu’il y a eu du tongo et, par conséquent, que vous n’êtes pas très digne de confiance. Peut-on comprendre qu’en un mois on passe de 10 avis négatifs à 20 avis positifs ? Ce serait un processus de transformation très peu naturel.

Mais il faut reconnaître qu’il s’agit d’une aide ponctuelle qui ne doit pas se tromper. Pour cette raison, acheter des avis Google pour votre entreprise doit être considéré comme quelque chose de très concret, un petit coup de pouce à un moment donné. Si votre commerce ou votre entreprise n’offre pas un bon service, vous avez beaucoup d’évaluations négatives, il ne sert à rien d’essayer de corriger artificiellement cette tendance. Le processus consisterait à savoir ce qui ne va pas et à se mettre au travail pour que les évaluations positives viennent naturellement, c’est-à-dire par de vrais utilisateurs.

Dans tous les cas, les meilleures entreprises dédiées à l’achat d’avis veillent à ce que celui qui écrit sache comment le faire. Ils ont généralement à leur disposition un bon nombre de rédacteurs avec des profils Google qui rédigent généralement des avis selon des critères stricts. De cette façon, les avis rédigés sont vus plus naturellement par les utilisateurs et cela peut demander beaucoup plus de travail à Google pour comprendre qu’il y a eu un avis acheté.

Oui, Google peut effectivement détecter qu’un avis n’est pas venu naturellement. Dans ce cas, cela l’éliminera et l’effet pour votre entreprise sera à l’opposé de ce que vous recherchez. D’un autre côté, si vous décidez d’acheter un grand nombre d’avis à la fois, ce sont peut-être les utilisateurs qui détectent qu’il y a eu un achat flagrant d’avis et peuvent les signaler directement à Google. La situation de votre entreprise peut alors devenir assez compliquée.

Qu’est-ce que Canva et comment en tirer parti dans votre entreprise

Ensuite? Que faire?

En répondant à la question dans le titre de cet article, oui, acheter des avis positifs pour votre entreprise est sans danger. Les meilleures entreprises qui offrent ce service remplissent leur mission et généreront une augmentation de votre valorisation. Ce sont des pages contrastées, par conséquent, vous n’aurez aucun type de problème. Maintenant, la personne responsable en dernier ressort pour que Google se rende compte que les avis ont été achetés, c’est vous.

Il est toujours conseillé d’essayer d’obtenir des critiques naturellement, c’est-à-dire de manière organique. Il sera positif pour quel signe que votre entreprise fonctionne. Mais, si pour une raison quelconque vous allez acheter des évaluations pour votre entreprise, n’essayez pas d’abuser ou d’aller corriger une situation rapidement. Considérez ce service comme une aide concrète pour des moments bien précis, et non comme une technique pour améliorer votre image de marque. Un petit coup de pouce est toujours nécessaire, mais ne basez pas votre présence sur le web sur quelque chose de construit artificiellement. Si vous envisagez d’utiliser ce type de service, nous vous laissons quelques liens vers des entreprises qui proposent un service d’achat d’avis Google.

Vous pouvez synthétiser l’achat d’avis Google pour votre entreprise dans une phrase très célèbre de Paracelse, un alchimiste du 16ème siècle. « Tout est poison et rien n’est poison, seule la dose fait le poison. »

Thèmes associés : Google, Pro