Jamais un téléphone mobile aussi intelligent n’a coûté aussi peu

Le smartphone realme tombe sous la barre des 90 euros.

Ce realme C11 2021 nouvellement formé était présenté comme un mobile d’entrée de gamme pas cher, mais aujourd’hui il s’effondre pour atteindre 89 euros rien de plus. Si déjà, avec son prix de départ officiel, il était très attractif, maintenant avec cette offre, c’est un achat incontournable pour ceux qui recherchent quelque chose de nouveau, pas cher et pour le quotidien.

Actuellement, ce modèle peut être acheté dans la grande majorité des magasins pour environ 110 euros, mais aujourd’hui, il est tombé à 89 euros dans des magasins tels que PcComponentes ou El Corte Inglés. Cette version discount est de couleur bleu clair, très agréable et moderne. Nous parlons d’un simple smartphone qui nous aidera à passer des appels, à consulter nos e-mails, à naviguer, à regarder des vidéos YouTube et à écouter notre musique tout au long de la journée.

Obtenez un smartphone realme pour seulement 89 euros

Si vous cherchez un mobile à offrir à une personne âgée qui veut être connectée, c’est le top pour très peu d’argent. Si votre intention est de l’acheter pour l’avoir comme mobile d’urgence en cas de panne de votre principal, c’est aussi une très bonne alternative. Ou si vous n’êtes pas du genre à aller avec le meilleur du marché dans votre poche et qu’un simple mobile suffit pour les tâches les plus courantes de la journée, c’est votre prochain terminal.

Ce realme C11 2021 en vente monte un processeur octa-core avec un nouveau visage, le Spreadtrum 28nm Unisoc SC9863 et une vitesse d’horloge de 1,3 GHz. Il est accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go de mémoire interne que nous pouvons étendre à l’aide d’une carte micro SD. Si vous bricolez beaucoup avec votre téléphone, vous serez ravi d’apprendre que ce realme dispose d’une batterie très longue durée de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W.

Mention spéciale à son écran, qui pour le prix du terminal, n’est pas mal du tout. Et nous parlons d’un panneau IPS de 6,52 pouces, avec une résolution HD + (1 600 x 720 px), avec 264 pixels par pouce. Un laissez-passer compte tenu de ce que nous payons pour l’ensemble. Son aspect est 20:9, plus long que d’habitude, mais du fait de la finesse du mobile (8,9 mm), vous ne le remarquerez pas.

Enfin, on n’oublie pas les caméras. Le principal et l’arrière ont 2 objectifs de 13 et 2 mégapixels, avec mode portrait. Il est capable d’enregistrer des vidéos au ralenti à 90 ips, dispose d’un zoom numérique, d’une mise au point automatique et d’une prise de vue HDR. Sa caméra frontale est de 5 mégapixels et répondra à tous les appels vidéo que vous passerez.

