C’est la seule application de navigation qui pourrait détrôner Google Maps selon les experts

Google Maps n’est pas considéré comme la meilleure application de cartographie et de navigation. Du moins pas selon les dernières données du cabinet de conseil Counterpoint Research, qui après analyse des principaux services de localisation et de cartographie, a déterminé qu’ICI est, aujourd’hui, la plateforme qui offre les meilleurs résultats dans toutes les catégories.

Selon les analystes, HERE est en tête du classement des services de navigation pour la cinquième année consécutive, battant des rivaux majeurs tels que Google Maps et TomTom. Une grande partie de son succès est due au processus d’expansion que la plateforme a mené au cours des dix-huit derniers mois, en s’alliant à de nouveaux partenaires et en augmentant sa base d’utilisateurs.

HERE est la meilleure plateforme cartographique et de navigation en 2022, selon CounterPoint

Selon CounterPont, HERE est devenu la plate-forme de navigation et de cartographie incontournable pour plusieurs raisons. Parmi eux se trouve sa capacité à offrir de multiples outils afin que d’autres entreprises puissent développer, licencier et intégrer leurs propres solutions dans des produits, basés sur la technologie HERE. C’est également l’une des plateformes les plus ouvertes, neutres et axées sur la confidentialité parmi celles analysées.

De son côté, Google Maps occupe la deuxième position, obtenant de bons scores en termes d’exhaustivité, de couverture, de points d’intérêt et du fait qu’il dispose toujours de données à jour.

Ils mettent également en avant les fonctions de réalité augmentée de Google Maps et la multiplication des outils visant à visualiser l’analyse des données. Cependant, la plate-forme de Google est en retard sur HERE et TomTom dans les secteurs de l’automobile et des entreprises.

En parlant de TomTom, CounterPoint a choisi cette plateforme comme troisième du classement, mettant en avant des propositions telles que ses produits de cartographie et de navigation avec l’intention de conquérir de nouvelles opportunités, comme les services pour les véhicules électriques ou la fonction « cockpit numérique » pour les voitures. génération.

Tout cela signifie-t-il que Google Maps n’est pas la meilleure application de cartographie et de navigation pour les consommateurs ? Compte tenu du fait que la plate-forme est entièrement gratuite, contrairement aux autres propositions analysées, et qu’elle est toujours le leader en termes de portée des données, de couverture, de points d’intérêt, de réalité augmentée et d’autres aspects, probablement pas. Cependant, il est vrai que la plateforme a encore du pain sur la planche si elle veut devenir un élément incontournable au sein de l’industrie automobile grâce à ses services de cartographie.

