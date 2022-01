Les deux bêtes bon marché de Xiaomi sont maintenant prêtes à passer à MIUI 13

MIUI 13 est en route vers deux des téléphones bon marché les plus puissants du catalogue Xiaomi.

Deux des téléphones mi-haut de gamme les plus populaires de Xiaomi sont sur le point de recevoir la mise à jour vers MIUI 13. Au fur et à mesure qu’ils progressent depuis le portail Xiaomiui, la marque pékinoise prévoit de publier très prochainement la nouvelle version de MIUI pour Xiaomi Mi. 11i et Xiaomi 11 Lite NE 5G.

La mise à jour atteindra les appareils en même temps que d’autres modèles de la marque avec la nouvelle version presque prête, notamment les Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G.

Les Xiaomi Mi 11i et Xiaomi 11 Lite NE 5G recevront très bientôt Android 12

MIUI 13 est la version du logiciel de la marque basée sur Android 12. Pour l’instant, Xiaomi n’a commencé le déploiement de la nouvelle version qu’en Chine, mais le déploiement mondial devrait commencer à partir de la fin de ce mois de janvier entre les premiers terminaux .

Maintenant, nous savons que le Xiaomi Mi 11i -modèle connu sous le nom de Xiaomi Mi 11X sur certains marchés- et Xiaomi 11 Lite NE 5G feront partie de l’une des premières phases du déploiement de MIUI 13.

Parmi les nouveautés les plus importantes de la mise à jour, nous pouvons trouver une nouvelle conception de l’interface utilisateur avec des widgets interactifs, une typographie mise à jour et de nouveaux fonds d’écran, ainsi que des améliorations de performances et de confidentialité, entre autres nouvelles fonctionnalités.

Xiaomi officialise le calendrier des mises à jour de MIUI 13 pour tous ses mobiles

Comme on le sait, la mise à jour sera d’abord disponible via le programme bêta My Pilot, pour ensuite être publiée dans la branche « Bêta stable », avant de céder la place à la version finale.

