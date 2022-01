L’application Google Notes a un bug curieux qui n’affecte que les mobiles Samsung

Si vous avez un mobile Samsung et que vous rencontrez des problèmes avec Google Keep, ne vous inquiétez pas : vous n’êtes pas seul.

Un nombre croissant d’utilisateurs signalent un bug présent dans Google Keep, l’application de notes et de listes de Google. Ce qui est vraiment frappant, c’est que tous les utilisateurs qui ont signalé le problème ont quelque chose en commun : ils sont propriétaires de smartphones Samsung.

Tel que rapporté par 9to5Google, le bug en question cause des problèmes avec les listes numérotées, dans certains cas même la perte des informations qui y sont stockées.

Le bug affecte les téléphones Samsung avec One UI 4 et Android 12

Les premiers signalements ont été faits par les utilisateurs en novembre, et depuis lors, de plus en plus de personnes ont signalé l’erreur présente dans Google Keep.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran partagée, l’erreur se manifeste sous la forme d’éléments en double ou multipliés dans les listes numérotées. Les utilisateurs concernés expliquent qu’il n’est pas possible de modifier les notes pour les éliminer, car à chaque fois qu’un nouvel élément est ajouté, l’application multiplie à nouveau le contenu.

La chose la plus frappante à propos de l’affaire est que le problème ne semble affecter que les appareils Samsung mis à jour vers Android 12 avec One UI 4. Les modèles qui continuent à exécuter une ancienne version du système ne souffrent pas de la même erreur.

Actuellement, il ne semble pas y avoir de solution que les utilisateurs mobiles Samsung concernés puissent exécuter à partir de leur mobile. La seule alternative est de modifier les notes depuis la version Web de Google Keep, soit depuis le mobile, soit depuis un ordinateur.

Google a confirmé qu’il enquêtait sur le bug à la recherche d’une solution. Par conséquent, il est prévu qu’une mise à jour soit publiée dans les prochains jours qui résoudra les problèmes de Google Keep présents sur les mobiles Samsung mis à jour vers Android 12.

