Google prépare un nouveau widget qui vous dira si vous passez trop de temps sur votre mobile

Le nouveau widget Digital Wellbeing pour Android 12 vous montre des informations sur le temps quotidien que vous avez passé sur les applications que vous utilisez le plus souvent.

Après avoir récemment présenté les nouveaux widgets de certaines de ses applications les plus populaires comme Google Drive, Google Photos, Google Maps, Google Keep ou encore YouTube Music, on vient maintenant d’apprendre que le géant américain travaille sur un nouveau widget pour Android 12 qu’il vous dira si vous passez trop de temps sur votre mobile.

Voici « Votre temps d’écran », le nouveau widget de bien-être numérique de Google

En analysant la version bêta v1.0.416751293 de l’application Digital Wellbeing, les gars de 9to5Google ont découvert que la société américaine travaillait sur un nouveau widget pour cette application appelé « Your screen time » qui, comme son nom l’indique, vous montrera combien de temps vous avez passé dans les applications que vous utilisez le plus fréquemment.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons ci-dessous, ce nouveau widget Digital Wellbeing est compatible avec les thèmes clairs et sombres ainsi qu’avec le nouveau moteur de thème Android 12, qui change la couleur de l’interface en fonction de la couleur du fond d’écran .

Ce nouveau widget Digital Wellbeing est disponible en plusieurs tailles, bien que vous devez garder à l’esprit que le plus petit d’entre eux, le 2×1, ne vous montre que le temps d’écran total.

Si vous souhaitez également voir le temps que vous avez passé dans les trois applications que vous utilisez le plus, il faudra opter pour le format 2×2. N’importe lequel de ces widgets peut être agrandi un peu pour occuper plus d’espace sur l’écran, mais vous devez savoir que lorsque le widget est grand, l’application la plus utilisée apparaît en bas.

Pour le moment, ce nouveau widget Digital Wellbeing n’est pas actif dans la version bêta, ce qui signifie que, même si vous avez un Google Pixel, vous ne l’aurez pas disponible, mais ne désespérez pas, car tout semble indiquer que ce nouveau widget atteindra tous les utilisateurs de la version bêta de Digital Welfare à partir de la prochaine version.

