Samsung officialise l’Exynos 2200, le processeur que le nouveau Galaxy S22 embarquera

Le Samsung Exynos 2200 est un processeur à 8 cœurs (1 ARM-Cortex-X2, 3 Cortex-A710 et 4 Cortex-A510) fabriqué en 4 nanomètres et doté du puissant GPU Samsung Xclipse basé sur l’architecture AMD RNA 2.

Alors qu’il ne reste que quelques semaines pour présenter à la société les nouveaux Samsung Galaxy S22, dont nous avons compilé toutes les informations dont nous disposons jusqu’à présent, le géant coréen vient d’annoncer officiellement le processeur que ces terminaux embarqueront en Europe : c’est tout ce que nous offre le Samsung Exynos 2200.

Voici l’Exynos 2200, le nouveau processeur natif haut de gamme de Samsung

Le nouveau processeur haut de gamme de Samsung, l’Exynos 2200, est un chipset à huit cœurs composé d’un cœur principal, l’ARM-Cortex-X2, de trois cœurs Cortex-A710 chargés d’améliorer les performances et l’efficacité de l’ensemble et de quatre autres Cortex -Noyaux basse consommation A510.

En ce sens, l’Exynos 2200 est l’un des premiers chipsets du marché à équiper les derniers cœurs CPU Armv9, qui offrent une amélioration substantielle par rapport à la génération précédente, l’Armv8, en termes de sécurité et de performances.

Ce nouveau chipset de la firme coréenne est fabriqué en 4 nanomètres et embarque le puissant GPU Samsung Xclipse basé sur l’architecture AMD RDNA 2, un processeur graphique hybride unique sur le marché qui « se situe entre la console et le processeur graphique mobile ». Grâce à ce nouveau GPU puissant, selon la marque coréenne elle-même, l’Exynos 2200 « redéfinira l’expérience de jeu mobile, à l’aide de performances graphiques plus élevées et de l’intelligence artificielle ».

De son côté, l’architecture AMD RDNA 2 fournit au GPU Samsung Xclipse des fonctionnalités graphiques avancées auparavant uniquement disponibles sur les PC et les consoles, telles que le ray tracing accéléré par le matériel ou l’ombrage à taux variable (VRS).

De plus, le GPU Samsung Xclipse intègre une série de nouvelles technologies telles que le gouverneur multiIP avancé (AMIGO) qui améliore les performances et l’efficacité des appareils qui le montent.

Si l’on se concentre sur le processeur de signal d’image ou FAI, l’Exynos 2200 a été conçu pour être compatible avec les derniers capteurs photographiques haute résolution du marché jusqu’à 200 mégapixels. À 30 images par seconde, le FAI de l’Exynos 2200 prend en charge jusqu’à 108 mégapixels en mode caméra unique et 64+36 mégapixels en mode double caméra. Ce FAI prend également en charge jusqu’à 7 capteurs d’image individuels et peut en gérer quatre simultanément. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, le FAI de l’Exynos 2200 prend en charge une résolution maximale de 4K HDR ou 8K.

À cet égard, sachez que l’Exynos 2200 dispose également d’un codec multiformat avancé (MFC) qui nous permettra de décoder des vidéos jusqu’à 4K à 240 ips ou 8K à 60 ips et d’encoder des vidéos jusqu’à 4K à 120 ips ou jusqu’à 8K à 30fps. Ce processeur est compatible avec les écrans avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 hertz et avec la norme HDR10+.

Au niveau de la connectivité, l’Exynos 2200 dispose d’un modem 5G 3GPP Release 18 compatible avec les bandes de spectre sub-6GHz et mmWave, qui dispose de la technologie radio E-UTRAN-Dual Connectivity (EN-DC) qui utilise à la fois les réseaux 4G tels que Réseaux 5G pour augmenter la vitesse du modem jusqu’à 10 Gbps.

