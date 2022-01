Les 4 meilleures applications de calculatrices pour les indépendants

Montre Intelligente pour Enfants - Jeux Montre Enfants Garcon Fille, Appel Téléphonique Smart Watch avec Appareil Photo Alarme Musique MP3 (W/1GB SD Card), 3-12 Ys Utilisation Facile/Pas Besoin d'APP

🚩🚩 【La dernière Smart watch pour enfants】: Nouvelle conception et mise à niveau vers un écran tactile couleur HD de 1,54 ", affichage délicat, réaliste, glissement tactile, pratique pour les bébés. Batterie grande capacité 480 mAh. Durée d'utilisation moyenne de 2 jours. Microphone pour appel téléphonique, appareil photo intégré, Lecteur MP3, enregistrement vocal, jeux, réveil, calculatrice, etc. prend en charge plusieurs langues pour vous offrir une meilleure expérience fonctionnelle. 🎮🎮 【Jeux Montre intelligente pour enfants】: Notre montre intelligente est une montre encore plus intelligente pour les enfants, avec plus de jeux et d'activités amusantes. Les enfants intelligents observent 7 jeux passionnants et amusants, qui répondent à la curiosité des enfants. Les enfants peuvent jouer via l'écran tactile et sélectionner le jeu qui leur convient. Grand cadeau Pour que chaque enfant profite de l'apprentissage et du divertissement. Tous les enfants l'adorent! 🎁🎁 【Cadeau parfait pour les garçons et les filles】: Téléphone intelligent à écran tactile pour les garçons et les filles âgés de 3 à 12 ans à choisir, bracelet ajustable. Sangle de qualité alimentaire, anti-allergique, antistatique, sans décoloration, plus douce et plus saine. Lecteur MP3 intégré. (Carte SD de 1 Go incluse. Prise en charge jusqu'à 32 Go d'extension). C'est un cadeau sympa pour les enfants à l'occasion d'un anniversaire ou de Noël. 📞📞 【montre enfants - Appel téléphonique HD】: Utiliser comme un téléphone mobile. Après avoir branché une carte SIM, vous pouvez utiliser votre fonction d'appel bidirectionnel pour entrer en contact avec votre enfant et connaître son état à tout moment / n'importe où. Peut également configurer des contacts via la fonction de répertoire de la montre intelligente. Prend en charge la carte SIM Micro GSM. 💗💗 【Super facile à configurer】: Pas besoin de télécharger une application. Si vous souhaitez utiliser la fonction d'appel, achetez simplement une carte SIM 2G et ouvrez un forfait vocal.