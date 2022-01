Vous aimez Spider-Man et l’univers Marvel ? Eh bien, vous devez connaître ces éditions spéciales de Sony

Les meilleurs écouteurs de Sony sont déguisés en Spider-Man dans une édition limitée pour la plupart des fans de Marvel… Même si malheureusement nous ne savons pas s’ils sortiront du Japon !

Il semble que les éditions spéciales soient également populaires dans l’industrie des smartphones, donc les premiers Samsung basés sur Star Wars ont été rejoints par des versions inspirées de groupes musicaux comme BTS et même presque des téléphones de collection comme le realme GT Neo2 Dragon Ball Z Limited Edition qui s’est épuisé en Chine en quelques minutes.

Nous sommes maintenant en pleine promotion du dernier film de Spider-Man : No Way Home, il était donc logique que des contenus tels que ce thème spécial basé sur Spider-Man que Xiaomi a préparé pour MIUI apparaissent tôt ou tard, en plus de ceux-ci de nouvelles versions limitées des écouteurs les plus performants de Sony, qui viennent d’être présentés au Japon et seront commercialisés prochainement pour le plus grand plaisir des fans de Marvel.

Comme vous pouvez vous y attendre, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, ce ne sont que des remaniements esthétiques des Sony WF-1000XM4 et WH-1000XM4, en plus du Walkman NW-A105, sans modifications matérielles ni fonctionnalités supérieures mais avec des détails inspirés de Spider- Man et séries de production très limitées.

Sony veut également leurs éditions spéciales et limitées basées sur Spider-Man, et dans leur cas, ils ont choisi leurs écouteurs les plus haut de gamme, les Sony WF-1000XM4 et WH-1000XM4, ainsi que le lecteur Walkman NW-A105 pour les fans de Marvel. . ..Très bientôt en vente au Japon !

Sony WF-1000XM4 : Sony effleure l’excellence des écouteurs sans fil

Nous avons pu tester les écouteurs dans Netcost-security.fr et les deux modèles sont parmi les meilleurs du marché, à la fois dans le cas du vrai sans fil et du bandeau, présentant une qualité audio brutale avec une application qui vous permet de les configurer et personnaliser l’expérience, ainsi que la prise en charge des assistants intelligents, la suppression active du bruit, les batteries longue durée et les fonctionnalités haut de gamme de l’industrie audio numérique.

Cette fois, ils recevront de nouvelles teintes ainsi que les logos et motifs Marvel et Spider-Man, en conservant leur fiche technique et leur compatibilité universelle.

Nouvelles éditions spéciales Spider-Man de Sony : galerie de photos

De plus, une version limitée du lecteur Sony Walkman NW-A105 a également été présentée, qui adopte des couleurs vert foncé et rouge vif ainsi que les mêmes logos et motifs Spider-Man qui arrivent sérigraphiés sur son boîtier.

Dans aucun des trois cas, nous ne connaissons les prix ou la quantité des unités fabriquées, ni les marchés sur lesquels elles seront disponibles, bien que des sources japonaises rapportent que Sony donnera la priorité à son pays d’origine avant de retirer les unités Spider-Man de ses produits. vers d’autres régions.

