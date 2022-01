Un mobile pour chaque Américain : c’est le grand nombre de téléphones portables que Samsung a fabriqués en 2021

Samsung vante les chiffres et laisse l’industrie sans voix en fabriquant plus de 300 millions de smartphones en 2021… Ni la pandémie ni la crise d’approvisionnement mondiale n’y parviendront !

Dans un scénario compliqué comme celui que nous vivons, avec une crise mondiale des composants impliqués et le marché se rétrécissant dans certains pays, personne ne s’attendrait sûrement à ce qu’un fabricant de mobiles augmente sa production et même signe des quantités de production record, mais la vérité est que il a été sans surprises en termes de son nom.

En fait, c’est le géant Samsung qui s’est encore une fois musclé pour montrer son énorme capacité de production même en des temps complexes, fabriquant pas moins de quelque 300 millions de smartphones au cours de la seule année 2021 entre ses propres usines d’assemblage et d’autres ODM. fabrique.

Des collègues de SamMobile nous l’ont dit, confirmant également que Samsung aurait fabriqué quelque 240 millions de ces smartphones directement, pour les plus ou moins 60 millions de smartphones qui auraient été produits par Wingtech et Huaquin.

Il semble que rien ne puisse le faire avec le géant Samsung, qui en 2021 a encore battu ses records de production avec plus de 300 millions de terminaux Galaxy fabriqués entre ses usines et les autres ODM.

Les mêmes sources indiquent également que ces chiffres énormes devraient croître en 2022, puisque l’idée de Samsung est d’atteindre quelque 334 millions d’unités mobiles Galaxy fabriquées en 2022, prenant probablement un poids plus important envers ces ODM avec lesquels ils ont déjà signé des accords, Apparemment environ 40 millions d’unités avec Wingtech seul et en attendant de conclure plus de contrats avec plus de partenaires.

Les analystes affirment que cette stratégie libérerait des ressources précieuses afin que les usines de Samsung ne subissent pas une charge plus importante, empêchant les ressources d’être détournées et concentrant à la fois la recherche et le développement et la production des gammes les plus premium de la matrice, les laissant ainsi être Ces Les fabricants externes sont responsables de la fabrication et de la logistique dans le cas du Galaxy le moins cher.

Samsung a un avantage car il fabrique directement une bonne partie de ses composants, même si peut-être qu’à Suwon, ils aimeraient vendre plus de téléphones portables « premium » et moins des familles Galaxy moins chères.

La vérité est que Samsung a un certain avantage, puisque le fabricant sud-coréen est également l’un des plus grands fournisseurs de puces et de certains composants de base pour smartphones, de sorte que la disponibilité et l’approvisionnement de ces composants sont assurés à l’avance.

Concernant les familles spécifiques, sur ces 300 millions de téléphones portables que Samsung aurait assemblés en 2021, seuls 20 millions seraient issus de la gamme Galaxy S21, il faut donc préciser qu’il s’agit bien des familles de base et milieu de gamme -Galaxy A, Galaxy M et Galaxy F- ceux qui représentent la plupart des ventes dans pratiquement tous les pays où opère le géant de Suwon.

Bien que l’heure de sa démocratisation ne semble pas venue, Samsung semble optimiste sur les pliables avec des ventes très importantes dans le cas du Galaxy Z Flip3 et un avenir plutôt rose devant, même si nous verrons comment fonctionnent les Galaxy S22 et cette fusion. avec le Galaxy Note qu’il devrait arriver sous la forme du S22 Ultra… Au moins il semble que Samsung soit toujours au top de sa forme même dans les scénarios de crise !

