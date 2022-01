L’OPPO Reno 6 Lite est officiel avec Snapdragon 662 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W

L’OPPO Reno 6 Lite dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FullHD+ et d’un appareil photo principal de 48 MP.

Malgré le fait qu’OPPO ait déjà lancé sa série Reno 7 sur le marché fin novembre, il vient de présenter un nouveau terminal de la famille Reno 6 à la société mexicaine.

Il s’agit de l’OPPO Reno6 Lite, un terminal qui, comme son nom l’indique, est l’appareil le plus sobre des quatre qui composent cette série et dont les caractéristiques les plus remarquables sont un processeur Snapdragon 662 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

OPPO Reno 6 lite : toutes les informations

OPPO Reno6 Lite Caractéristiques Dimensions 160,3 x 73,8 x 7,95 mm

175 grammes Écran AMOLED de 6,43 pouces

2400 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement de 60 hertz

Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 180 hertz Processeur Qualcomm Snapdragon 662 RAM 6 Go Système opératif ColorOS 11.1 basé sur Android 11 Stockage 128 Go appareils photo Arrière-48 MP f/1.7

-2MP profondeur f/2.4

-2MP macro f/2.4

Avant-16 MP f/2.4 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide SuperVOOC 33W Autres Dual SIM

4G

Double Wi-Fi

Bluetooth 5.0

GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS

capteur d’empreintes digitales sur l’écran

USB Type-C

Prise casque 3,5 mm Prix 8 799 pesos mexicains, environ 380 euros à changer

OPPO vient de lancer l’OPPO Reno6 Lite au Mexique, un terminal de milieu de gamme qui a des dimensions et un design très similaires à ceux de ses frères aînés, mais pèse moins, seulement 175 grammes.

Ce nouveau smartphone de la firme chinoise partage une grande partie de ses caractéristiques avec l’OPPO F19, puisqu’il dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FullHD+ de 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, avec un échantillonnage tactile jusqu’à 180 Hz, une luminosité maximale de 800 nits et une densité de pixels de 409 PPI.

Le moteur de cet OPPO Reno6 Lite est l’un des processeurs milieu de gamme les plus solvables de 2021, le Qualcomm Snapdragon 662, un chipset à huit cœurs qui n’est pas compatible avec les nouveaux réseaux 5G et qui est accompagné de 8 Go de mémoire RAM de type LPDDR4X et 128 Go de stockage interne de type UFS 2.1, extensible via des cartes microSD.

Dans la section photographique, l’OPPO Reno6 Lite est équipé d’un triple module de caméra arrière rectangulaire où le protagoniste principal est un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture focale f/1.7 et un angle de vision de 79 degrés. Cet appareil photo principal est accompagné de deux capteurs secondaires de résolution 2 mégapixels et avec une ouverture focale f / 2,4, une profondeur et une macro.

En ce qui concerne la caméra selfie, qui est logée dans un trou de l’écran situé dans le coin supérieur gauche, ce smartphone dispose d’un seul capteur de 16 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4.

L’un des points forts de l’OPPO Reno6 Lite est son autonomie, puisqu’il dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge ultra-rapide SuperVOOC de 33 W.

Au niveau de la connectivité, bien qu’il n’ait pas la 5G, ce terminal dispose de 4G, Dual SIM, double Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, capteur d’empreintes digitales à l’écran, USB Type C et prise casque 3,5 mm jack.

En tant que système d’exploitation, l’OPPO Reno6 Lite exécute Android 11 sous sa propre couche de personnalisation, ColorOS 11.1.

OPPO Reno6 Lite : disponibilité et prix

L’OPPO Reno 6 Lite est désormais disponible à l’achat au Mexique en deux couleurs : noir et argent arc-en-ciel pour un prix de 8 799 pesos mexicains, soit environ 380 euros en échange.

On ne sait toujours pas si l’OPPO Reno6 Lite arrivera bientôt sur d’autres marchés, nous devrons donc attendre de voir si ce nouveau smartphone milieu de gamme d’OPPO arrive enfin en Europe.

