Les meilleurs téléphones Xiaomi compatibles avec les réseaux 5G [Actualizado 2022]

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G que vous pouvez acheter en 2022. Nous vous parlerons de leurs principales caractéristiques et pourquoi ils en valent la peine.

La connectivité 5G devient de plus en plus courante dans les téléphones mobiles qui arrivent sur le marché, et pas seulement dans ceux dont les prix sont plus élevés. L’une des marques qui parie le plus sur cette fonctionnalité est Xiaomi, et comme nous savons qu’il s’agit de l’un de vos fabricants préférés, dans ce guide d’achat, nous vous laissons les meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G que vous pourrez acheter en 2022.

Il n’y a pas quelques modèles 5G actuellement dans le catalogue de la firme chinoise, nous avons donc décidé de ne sélectionner que ceux qui offrent les meilleures fonctionnalités à l’utilisateur. Si Xiaomi n’est pas vraiment votre marque préférée, vous savez déjà que vous pouvez également consulter les meilleurs mobiles 5G du marché sans distinction de fabricant.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G

Les réseaux 5G sont là pour rester, offrant des vitesses de connexion plus élevées comme principale avancée. L’un des fabricants qui a opté pour cette connectivité est Xiaomi, qui a plusieurs modèles 5G dans son catalogue. Nous l’avons analysé en profondeur pour vous recommander les meilleurs, en sélectionnant des options de prix différents afin que vous puissiez obtenir un mobile 5G quel que soit votre budget.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

L’un des meilleurs modèles Xiaomi 5G est ce Xiaomi Mi 11 Lite 5G, qui se démarque pour de nombreuses raisons. Parmi eux se trouve son design, car ce smartphone est l’un des plus fins et des plus légers du marché, avec une épaisseur de 6,81 millimètres et un poids de seulement 157 grammes. Son écran AMOLED de 6,55 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 Hz est de bonne qualité, il a tout ce dont on a besoin.

Sous le châssis de ce terminal fonctionne le processeur Qualcomm Snapdragon 780G, qui garantit de bonnes performances même lors de la lecture de jeux avancés. Le système d’exploitation d’usine de ce Mi 11 Lite 5G est Android 11 avec MIUI 12, bien qu’il dispose déjà d’une mise à jour vers Android 12 en version bêta interne. Le capteur d’empreintes digitales est situé sur le côté, dans le bouton marche/arrêt.

Le Mi 11 Lite 5G fait un bon travail de prise de vue, notamment grâce à son appareil photo principal de 64 MP. De plus, il monte une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W. Le smartphone est au prix de 369,99 euros dans sa version 6 Go + 128 Go, et est disponible dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et le site Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 5G

Le Xiaomi Mi 11 5G fait également partie des meilleurs téléphones Xiaomi 5G, sans aucun doute. C’est un téléphone spectaculaire, qui démontre la croissance du niveau du fabricant chinois dans des domaines tels que le design et l’écran. Ce Mi 11 5G est extrêmement confortable et agréable, avec une bonne qualité de fabrication. Son panneau est AMOLED de 6,81 pouces, avec une résolution WQHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le processeur du terminal est le Qualcomm Snapdragon 888, avec un modem 5G intégré. De cette puce, nous pouvons attendre des performances de haut niveau, sans complications pour exécuter tout ce que vous lui demandez. Le Mi 11 5G a MIUI 12 basé sur Android 11 comme système d’exploitation d’usine, mais il a déjà une mise à jour vers Android 12.

Ce modèle 5G dispose également d’un grand appareil photo principal de 108 MP et d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 55 W, une charge sans fil de 50 W et une charge sans fil inversée de 10 W. Sans aucun doute, nous sommes confrontés à l’un des meilleurs téléphones Xiaomi. La version 8 Go + 128 Go est au prix de 749,99 euros, tandis que la version 8 Go + 256 Go coûte 799,99 euros. Il est en vente sur Amazon et dans la boutique Xiaomi, entre autres options.

Redmi Note 10 5G

Si vous recherchez un mobile 5G pas cher, dans le Redmi Note 10 5G, vous avez une option plus qu’intéressante. Le terminal a un bon design, avec une épaisseur d’environ 9 millimètres et un poids de 190 grammes qui en font un appareil très confortable. Sa partie avant est presque entièrement occupée par un écran IPS de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La puissance est fournie par le processeur MediaTek Dimensity 700, avec un modem 5G intégré pour se connecter aux réseaux les plus modernes. Comme nous vous le disions dans l’analyse du Redmi Note 10 5G, les performances du mobile sont bonnes, il ne manque plus de puissance sauf si vous souhaitez exécuter des tâches très complexes. Le logiciel est MIUI 12 basé sur Android 11, mais sera bientôt mis à jour vers Android 12.

L’appareil photo principal du smartphone, 48 MP, est capable de prendre des photos de bonne qualité. De plus, le Redmi Note 10 5G dispose d’une batterie de 5 000 mAh pouvant atteindre deux jours d’autonomie sans trop de problèmes. Dans la version 4 Go + 64 Go, il est au prix de 229 euros, tandis que la version 4 Go + 128 Go monte à 249 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, PcComponentes, le site Web de Xiaomi et d’autres magasins en ligne bien connus.

Xiaomi 11T Pro 5G

Une position plus que méritée sur cette liste a le Xiaomi 11T Pro 5G, avec une fiche technique qui conserve plusieurs perles. L’un d’eux est l’écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, c’est un panneau qui a fière allure. Bien qu’il s’agisse d’un téléphone haut de gamme, le lecteur d’empreintes digitales est sur le côté.

Le processeur du 11T Pro 5G est le Qualcomm Snapdragon 888, ce qui en fait une vraie bête capable de tout gérer. Bien entendu, ce mobile est compatible avec les réseaux 5G. Comme si cela ne suffisait pas, le smartphone monte une triple caméra arrière avec un objectif principal de 108 MP qui capture des photos d’excellente qualité.

La fiche technique est complétée par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide brutale de 120W. Si le téléphone est éteint, il ne faut qu’un quart d’heure pour se recharger complètement. Le Xiaomi 11T Pro 5G est au prix de 649,99 euros dans la version 8 Go + 128 Go, tandis que la version 8 Go + 256 Go monte à 699,99 euros. Il est en vente dans les magasins en ligne les plus populaires, tels qu’Amazon, El Corte Inglés et, bien sûr, le magasin Xiaomi.

POCO M4 Pro 5G

Si vous avez un budget inférieur à 250 euros et que vous souhaitez un mobile 5G, vous pouvez également opter pour le POCO M4 Pro 5G. C’est un mobile avec un beau design qui surprend avec son écran, sa technologie LCD IPS, sa taille de 6,6 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le processeur est le MediaTek Dimensity 810, qui offre de bonnes performances dans les tâches quotidiennes de base. Sans surprise, ce POCO M4 Pro 5G est compatible avec les réseaux 5G. Son système d’exploitation est MIUI 12.5 basé sur Android 11, avec une future mise à jour vers Android 12. Pour prendre des photos et des vidéos, il dispose d’une double caméra arrière avec un objectif principal de 50 MP et d’une caméra frontale de 16 MP.

Le POCO M4 Pro 5G est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui dépasse facilement la journée d’utilisation sans trop de problèmes. De plus, il prend en charge une charge rapide de 33 W. La version 4 Go + 64 Go est au prix de 229 euros, tandis que la version 4 Go + 128 Go est à 249 euros. Le terminal peut être acheté dans la boutique Xiaomi, chez Amazon et chez PcComponentes, entre autres options.

Xiaomi Mi 11i 5G

Parmi les meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G se trouve également le Xiaomi Mi 11i 5G, avec une bonne qualité de construction et une conception soignée. Bien qu’il pèse 196 grammes et mesure 7,8 millimètres d’épaisseur, le Mi 11i 5G est un terminal confortable dans les mains. Montez un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Vous pouvez vous attendre à d’excellentes performances de ce mobile, puisque le processeur est le Qualcomm Snapdragon 888 5G. En pratique, le Mi 11i 5G peut exécuter n’importe quelle tâche ou application sans aucun problème. De plus, ce smartphone embarque déjà un Android 12 en version bêta interne. Le haut niveau est maintenu dans la section photographique, avec un appareil photo principal de 108 MP.

Ce Xiaomi Mi 11i 5G monte une batterie de 4 520 mAh avec une charge rapide de 33 W, une capacité qui peut se traduire par une autonomie de plus d’un jour et demi. Grâce à la charge rapide de 33 W, la batterie est complètement chargée en moins d’une heure. Ce mobile est disponible en deux configurations : une de 8 Go + 128 Go pour un prix de 649,99 euros, et une autre de 8 Go + 256 Go pour 699,99 euros. Il est en vente sur Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et le site Xiaomi.

Sujets liés : 5G, Téléphones portables, Téléphones portables chinois, Xiaomi

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.