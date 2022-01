Les Samsung Galaxy S10 reçoivent déjà la mise à jour Android de janvier 2022

Le correctif de sécurité de janvier 2022 arrive sur les Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus et Galaxy S10e.

Depuis le récent changement de sa politique de mise à jour, Samsung est l’un des premiers fabricants à mettre à jour ses terminaux avec à la fois la nouvelle version d’Android et les derniers correctifs de sécurité.

Ainsi, après avoir récemment lancé la dernière mise à jour Android disponible sur 12 de ses smartphones les plus récents, on vient maintenant d’apprendre que la marque coréenne déploie déjà la mise à jour Android de janvier 2022 sur ses terminaux stars de 2019, les Samsung Galaxy S10.

Le Samsung Galaxy S10 reçoit la mise à jour de janvier 2022

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, Samsung vient de publier la mise à jour de sécurité de janvier 2022 sur tous les terminaux de la famille Galaxy S10.

Ce Samsung milieu de gamme est le premier mobile à recevoir la mise à jour Android de janvier 2022

Cette mise à jour est disponible en Allemagne pour les Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus et Samsung Galaxy S10e et arrive avec la version de firmware G97xFXXUEGVA4. Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de janvier 2022, qui corrige des dizaines de vulnérabilités et de bugs généraux liés à la confidentialité et à la sécurité et améliore la stabilité de l’appareil.

La série Samsung Galaxy S10 est arrivée sur le marché au début de 2019 avec Android 9, mise à jour vers Android 10 un an plus tard au début de 2020, a reçu Android 11 au début de 2021 et a finalement reçu la mise à jour Android 12 récemment.

Bien que cette mise à jour ne soit actuellement disponible qu’en Allemagne, elle devrait toucher davantage de pays européens dans les prochains jours.

Ces 7 mobiles Samsung reçoivent déjà la mise à jour Android de janvier 2022

Si vous êtes un utilisateur de l’un des membres de la série Galaxy S10 en Allemagne et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal. Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

