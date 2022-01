Ces deux mobiles OnePlus ne recevront plus de mises à jour

Les OnePlus 6 et OnePlus 6T ne recevront plus de nouvelles mises à jour Android ni de correctifs de sécurité.

OnePlus a publié une déclaration pour confirmer que deux de ses téléphones les plus populaires de ces dernières années ont atteint la fin de leur période de support et ne recevront donc plus de mises à jour logicielles ni de correctifs de sécurité.

Ce sont les OnePlus 6 et OnePlus 6T, deux smartphones lancés en 2018, qui après la mise à jour vers Android 11 l’année dernière, ne verront plus de nouvelles versions d’Android fonctionner à l’intérieur.

OnePlus laisse OnePlus 6 et 6T sans support après une dernière mise à jour

La déclaration a été publiée avec l’annonce d’une nouvelle mise à jour disponible pour les deux modèles, qui arrive avec le correctif de sécurité de novembre 2021.

OnePlus souligne que les OnePlus 6 et 6T ont reçu trois mises à jour majeures du système, depuis leur lancement avec Android 8 et la réception d’Android 11 en 2021. La marque retient également un total de 60 versions bêta fermées et 30 versions publiques. La déclaration complète de l’entreprise est disponible ci-dessous :

Après 3 mises à jour majeures et plus de 3 ans de mises à jour, environ 60 versions de bêta fermée et plus de 30 versions de bêta ouverte, il est maintenant temps de clore un chapitre et d’annoncer la fin du support logiciel officiel OnePlus 6. et 6T. C’est grâce à votre soutien constant que nous avons pu améliorer constamment l’expérience logicielle sur ces appareils et nous ne pouvons vous remercier assez pour vos commentaires constants. Nous aimerions remercier tout particulièrement tous les bêta-testeurs qui, depuis 2018, ont testé des fonctionnalités avant leur sortie en version stable. Vous avez joué un rôle énorme dans l’optimisation d’OxygenOS pour assurer une meilleure expérience globale.

Par conséquent, à partir de maintenant, les OnePlus 6 et OnePlus 6T ne recevront plus de nouvelles versions d’Android, ni de nouveaux correctifs de sécurité visant à résoudre les problèmes et à résoudre les vulnérabilités.

