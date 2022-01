Ces trois téléphones OPPO reçoivent également ColorOS 12 avec Android 12

Si vous possédez l’un de ces trois modèles OPPO, vous pourrez très prochainement essayer ColorOS 12.

Outre Google et Samsung, le troisième fabricant de smartphones qui met à jour ses terminaux vers la nouvelle version du système d’exploitation du grand G, Android 12, est OPPO, une marque qui nous a déjà habitués à mettre à jour ses appareils avant les autres .

Ainsi, après vous avoir récemment annoncé que ces 8 mobiles OPPO seraient mis à jour vers Color OS 12 avec Android 12 tout au long du mois de janvier, nous pouvons maintenant vous confirmer que trois d’entre eux reçoivent déjà cette mise à jour. Lisez la suite et découvrez ce qu’ils sont.

OPPO F19 Pro+ 5G, OPPO Reno 6 Z 5G et OPPO A73 5G reçoivent ColorOS 12 plus tôt que prévu

OPPO ha anunciado oficialmente en el blog de su Comunidad que la versión estable de ColorOS 12 basado en Android 12 ya está llegando a los OPPO F19 Pro+ 5G, OPPO Reno 6 Z 5G y OPPO A73 5G de diferentes regiones du monde.

Les détails du déploiement de la mise à jour vers ColorOS 12 avec Android 12 sur ces trois smartphones sont les suivants :

OPPO F19 Pro+ 5G Micrologiciel requis : A.09, A.10 Version du micrologiciel : C.14 Région : Inde

OPPO Reno 6Z 5G Micrologiciel requis : A.14 Version du micrologiciel : C.14 Régions : Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Emirats Arabes Unis

OPPO A73 5G Micrologiciel requis : C.06 Version du micrologiciel : F.14 Régions : Arabie Saoudite



Il convient de noter qu’une fois de plus, OPPO a publié cette mise à jour plus tôt que prévu, puisque la firme chinoise avait initialement signalé que cette mise à jour atteindrait ces terminaux entre le 18 et le 20 janvier.

Si vous êtes un utilisateur de l’un de ces trois mobiles OPPO dans l’une des régions indiquées ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel dans le menu Paramètres. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas, car cette mise à jour est déployée par lots et sera déployée pour tous les utilisateurs tout au long de cette semaine.

