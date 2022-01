Nouveaux détails du premier Pixel pliable : il s’appellerait le Pixel Notepad et il sera moins cher qu’un Galaxy Z Fold

Le Google Pixel pliable est peut-être une réalité après tout, et nous savons maintenant que son nom ne sera pas « Pixel Fold ».

Tout semblait indiquer que le premier Google Pixel pliable arriverait en 2022, et bien que les dernières rumeurs suggèrent que le projet aurait pu être annulé, il semble que l’entreprise travaille toujours à faire de son premier appareil avec un écran pliable une réalité.

De nouveaux indices sont récemment apparus selon lesquels Google développerait un appareil avec un concept similaire à l’OPPO Find N, avec un format compact et un écran externe avec un rapport d’aspect similaire à celui d’un smartphone classique.

Aussi, grâce à une source proche des plans de la marque, on sait désormais que le Pixel Fold n’est peut-être finalement pas le nom de l’appareil.

Processeur Tensor et un prix « étonnamment plus bas » dans le nouveau « Bloc-notes » Pixel

Apparemment, Google a envisagé plusieurs noms pour son premier téléphone pliable, dont le nom « Logbook ».

Cependant, finalement, la marque ferait référence au projet sous le nom de Pixel Notepad, ce qui pourrait être le nom définitif du smartphone pliable.

En revanche, la source explique que le Pixel Notepad serait « étonnamment moins cher » que le Samsung Galaxy Z Fold 3 malgré un format similaire. Le prix officiel du modèle Samsung au moment de sa sortie était de 1 859 euros en Espagne et d’environ 1 750 dollars aux États-Unis.

Il ne faut pas oublier que, selon les rumeurs les plus récentes, le Pixel Notepad disposerait d’un système d’appareil photo de moins bonne qualité que le Pixel 6, probablement dans le but de réduire dans une certaine mesure le prix final du produit. Malgré cela, il aurait le même processeur Google Tensor présent dans les Pixel 6 et 6 Pro.

