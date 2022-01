L’OPPO Find X5 Pro est vu pour la première fois sur de vraies photos et révèle une surprise intéressante

Ces images révèlent que la caméra arrière de l’OPPO Find X5 Pro sera signée Hasselblad, tout comme le OnePlus 9.

Il manque de moins en moins de connaître tous les détails de la nouvelle série de terminaux de franchise OPPO, l’OPPO Find X5, qui arrivera sur le marché en mars prochain.

Ainsi, après avoir récemment divulgué certaines des fonctionnalités du modèle le plus avancé de cette famille, l’OPPO Find X5 Pro, comme son processeur ou son système de caméra, maintenant, le nouveau fleuron de la firme chinoise a été vu en photos réelles pour le première fois et ils révèlent une surprise intéressante. Lisez la suite et découvrez ce que c’est.

Le vrai design de l’OPPO Find X5 Pro, révélé

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, les premières vraies images de l’OPPO Find X5 Pro sont apparues sur le site chinois Coolapk et ont été partagées par le célèbre leaker Abhishek Yadav sur son compte Twitter officiel.

Les meilleurs téléphones OPPO que vous pouvez acheter en 2022

Ces premières vraies photos de l’OPPO Find X5 Pro, que nous vous laissons sous ces lignes, révèlent que sa caméra arrière sera signée Hasselblad, puisque les logos des deux fabricants apparaissent au dos de cet appareil. Il faut rappeler que le fabricant d’appareils photo d’origine suédoise s’est récemment associé à OnePlus pour développer le système photographique de la série OnePlus 9 et que OnePlus lui-même a fusionné avec OPPO au milieu de l’année dernière, donc tout semble indiquer que cet appareil tel que les futurs produits phares d’OPPO auront des caméras signées Hasselblad.

Dans cette image de l’arrière de l’OPPO Find X5 Pro, vous pouvez également voir que dans le module de caméra arrière d’origine de ce smartphone apparaît le texte « powered by MariSilicion », qui fait référence au MariSilicon X, une puce dédiée de la firme chinoise à la photographie qui accompagnera le processeur principal de ce terminal, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

OPPO A36 est officiel : Snapdragon 680 et batterie 5 000 mAh pour le nouveau milieu de gamme de la firme chinoise

Pour sa part, la photographie de l’avant du nouveau produit phare OPPO révèle que ce terminal aura un grand écran avec des bords incurvés et un trou dans l’écran situé au centre de celui-ci.

Sujets apparentés : Téléphones portables, Téléphones portables chinois