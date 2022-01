La prochaine bête de Motorola est entièrement filtrée : elle aura un appareil photo de 200 mégapixels et une charge de 125 W

Le Motorola « Frontier » sera le prochain smartphone haut de gamme de la marque, avec des spécifications extrêmes qui en feront l’un des meilleurs du marché.

Bien que le Motorola Edge X30 vienne tout juste d’atterrir sur le marché, on connaît déjà une bonne partie des détails de la prochaine génération de smartphones haut de gamme de la société appartenant à Lenovo.

Une fuite du portail allemand TechnikNews nous donne aujourd’hui l’occasion d’examiner en avant-première les caractéristiques du prochain smartphone phare de Motorola, connu sous le nom de code « Frontier ».

Ce serait le Motorola « Frontier », avec un nouveau processeur Snapdragon, un écran 144 Hz et plus

Selon les informations partagées, l’appareil équipera la nouvelle génération de processeurs Qualcomm, dont le code modèle serait Snapdragon SM8475. Apparemment, ce serait le SoC chargé de succéder à l’actuel Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

On parle également d’un écran de 6,67 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 144 hertz et la technologie OLED. En ce sens, il n’y aurait pas beaucoup de différences par rapport au Motorola Edge X30 actuel.

Android 12 serait la version d’Android présente à l’intérieur, et l’appareil arriverait dans plusieurs configurations différentes, avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Des détails ont également été donnés sur son système de charge, capable d’atteindre 125 W de puissance via le câble, et jusqu’à 50 W en sans fil.

Concernant sa section photographique, on parle d’un capteur principal de 200 mégapixels de résolution fabriqué par Samsung. Sa caméra frontale aura 60 mégapixels, ce qui serait probablement la même caméra selfie présente dans le Motorola Edge X30 actuel.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le lancement de cet appareil est prévu, sans aucun doute l’un des plus puissants du marché une fois arrivé dans les magasins. Très probablement, nous devrons attendre les derniers mois de l’année, d’autant plus que l’appareil monterait un processeur qui, aujourd’hui, n’existe même pas.

