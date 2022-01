Cette smartwatch avancée s’enfonce, avec de multiples fonctionnalités sportives et une énorme batterie

La Huawei Watch GT 2e peut être à vous pour seulement 96 euros sur Amazon. C’est une excellente montre intelligente de sport, avec de nombreuses fonctions et une batterie gigantesque.

La Huawei Watch GT 2e est l’un des grands protagonistes de ce début de semaine, car elle propose une offre spectaculaire sur Amazon. Le prix de vente recommandé de cette montre intelligente avancée pour le sport est de 199 euros, mais vous pouvez désormais l’acheter pour seulement 96 euros dans la version noire.

Au fait, vous pouvez également choisir d'autres couleurs en payant un peu plus d'argent. Par exemple, la Watch GT 2e de couleur menthe est à 99,76 euros, tandis que la blanche est à vous pour 99,90 euros, les deux options sur Amazon.

Achetez la Huawei Watch GT 2e au meilleur prix

Le fait que la Huawei Watch GT 2e soit une montre intelligente axée sur le sport est quelque chose qui ressort clairement rien qu’en regardant sa conception. C’est un modèle qui recherche le confort, avec un poids de 43 grammes et un bracelet en fluoroélastomère qui offre une bonne respirabilité. Cependant, cet appareil Huawei peut également être utilisé dans d’autres domaines sans aucun conflit, par exemple au travail. De plus, il a une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM.

L’un des avantages de cette montre est son écran AMOLED de 1,39 pouces avec une résolution de 454 x 454 pixels. Comme nous l’avons vu dans notre examen de la Huawei Watch GT 2e, c’est un écran qui a fière allure même lorsqu’il est touché par la lumière directe. Le processeur de l’appareil est le Kirin A1, avec 16 Mo de RAM, 4 Go de stockage interne et le système d’exploitation développé par Huawei.

En tant que bonne montre de sport, cette smartwatch en vente intègre 15 modes d’entraînement professionnels et 85 modes d’entraînement personnalisés. Grâce aux systèmes de positionnement GPS et GLONASS, vous n’aurez pas à prendre votre mobile pour enregistrer les itinéraires. En termes de santé, la Watch GT 2e dispose d’un lecteur de fréquence cardiaque, d’une surveillance SpO2 et d’une analyse du sommeil et du stress.

Nous terminons avec un autre des composants les plus remarquables de la smartwatch : son autonomie. La montre intègre une batterie de 455 mAh pouvant durer jusqu’à deux semaines d’utilisation. Comme toujours, cela dépend de l’utilisation de chacun, mais l’autonomie sera bonne même si l’utilisation est exigeante. De plus, la smartwatch est livrée avec une base de charge magnétique qui ne prend qu’environ une heure pour se recharger complètement.

