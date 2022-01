La mise à jour Android de janvier atteint le Pixel 6 pour résoudre ses problèmes

Si vous avez un Google Pixel 6, vous pouvez désormais installer la mise à jour Android de janvier 2022 pour résoudre tous vos problèmes.

Bien que Google ait prévenu que l’arrivée de la mise à jour de janvier pour le Pixel 6 serait prête à la fin du mois, la société a finalement réussi à anticiper sa propre planification, en publiant l’OTA tant attendue visant à résoudre les problèmes présents dans le Pixel 6.

Et c’est que, bien qu’il soit deux des meilleurs téléphones créés jusqu’à présent par Google, le Pixel 6 est arrivé sur le marché avec plusieurs problèmes qui ont dû être corrigés par des mises à jour. Après les échecs survenus à la suite de la mise à jour de décembre, cette mise à jour de janvier arrive dans le but de résoudre tous les problèmes encore présents dans son logiciel.

Vous pouvez maintenant mettre à jour votre Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro avec le correctif de sécurité de janvier

Tous les autres appareils de la série Pixel compatibles avec cette mise à jour ont reçu l’OTA début janvier. Seuls les Pixel 6 et Pixel 6 Pro manquaient pour recevoir la nouvelle version.

Ce patch arrive pour résoudre une série de problèmes que Google a détaillés dans le changelog officiel :

Cadre Résout le problème qui provoque le déverrouillage de l’écran après un appel manqué lorsque le verrouillage de l’écran n’est pas défini.

Réseau et téléphonie

Corrections et améliorations générales pour le réseau Correction d’un problème empêchant les appels d’urgence dans certaines conditions lorsque certaines applications tierces sont installées.

Alimentation Correction d’un problème qui empêchait la configuration du Pixel Stand de se lancer après la mise à jour des applications dans certaines conditions.

Système Correction d’un problème qui provoquait une comptabilisation incorrecte de l’utilisation des données dans le menu Réseau sur certains réseaux.

Interface utilisateur Correction d’un problème qui provoquait l’apparition d’un cadre noir lors de la fermeture de la superposition de l’assistant sur l’écran de verrouillage. Correction d’un problème qui provoquait une fuite de mémoire dans l’interface utilisateur du système dans certaines conditions. Correction d’un problème entraînant le masquage de la barre de navigation lors du changement d’orientation de l’appareil dans certaines conditions. Correction du problème qui faisait que la fenêtre PIP ne s’affichait pas correctement dans certaines applications.

Wifi Correction du problème qui provoquait l’interruption de la connexion au réseau Wi-Fi dans certaines conditions.



Mais ce n’est pas tout. Étant donné que de nombreux Pixel 6 n’avaient pas encore la mise à jour Android de décembre, cet OTA contient également tous les changements introduits par ladite mise à jour, avec plus de 100 améliorations et corrections de bugs, y compris la solution aux problèmes de lecteur d’empreintes digitales et de couverture réseau.

La mise à jour est disponible via OTA pour Pixel 6 et Pixel 6 Pro depuis vendredi dernier. Il devrait être possible de forcer son téléchargement via les paramètres système, sous la section « Système », dans la section « Mise à jour du système ».

